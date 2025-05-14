Pick-a-day for Faith

July 1
$1
July 2
$2
July 3
$3
July 4
$4
July 6
$6
July 7
$7
July 8
$8
July 9
$9
July 11
$11
July 12
$12
July 13
$13
July 14
$14
July 15
$15
July 16
$16
July 17
$17
July 18
$18
July 19
$19
July 20
$20
July 21
$21
July 22
$22
July 23
$23
July 24
$24
July 25
$25
July 26
$26
July 27
$27
July 28
$28
July 29
$29
July 30
$30
July 31
$31
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing