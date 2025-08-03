Picnic 2025 - Silent Auction

auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
#2 male goshawk, etc.
auctionV2.input.startingBid
#4 large female falcons
with additional eyelet for attaching bells or telemetry
auctionV2.input.startingBid
PINK
#5 male Harris’s hawks, etc.
auctionV2.input.startingBid
#6 female Harris’s hawks, etc.
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
JESSES 8"
EXTENDER
LEASH 30"
NO SWIVEL
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
EXTRA LARGE LH
auctionV2.input.startingBid
1 pair Counce bells
1 Tshirt size medium
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
The 15' Realtree Two-Man Ladder stand includes the Primal Grip Jaw System, a Realtree padded shooting rail that flips up, an adjustable support bar, and a Realtree padded seat cushion for all day comfort.
*Designed for two hunters
auctionV2.input.startingBid
HEAVY DUTY
SLITTED JESSES
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
COMPLETE SYSTEM WITH BARREL SWIVEL, JESSES 4.5"
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
Charles Fracé
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
ONE+ 18V Cordless 2-Tool Combo Kit with Drill/Driver, Impact Driver, (2) 1.5 Ah Batteries, Charger, & Bag
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
LARGE LH
auctionV2.input.startingBid
Left Hand
Size medium
auctionV2.input.startingBid
SIZE 28-40" WAIST
RATING 300 LBS
"Try the Phantom and discover why hunters all over the world are ditching their tree stands for the saddle hunting revolution"
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
pre-owned
auctionV2.input.startingBid
pre-owned
auctionV2.input.startingBid
Falconry Originals tail guard
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
From Wing Bling Falconry
The winner of this item wins 1 custom set of the following:
Anklets
Jesses
Leash
-you will specify the species(and options)
common:zeffyTipDisclaimerTicketing