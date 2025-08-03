eventClosed

Picnic 2025 - Silent Auction

TWO-TONE Barkston Glove - A CLARKE FALCONRY
$25

Large LH, currently sold out on www.aclarkefalconry.co.uk

Bespoke Falconry Anklets#2 - A CLARKE FALCONRY
$15

#2 male goshawk, etc.

Bespoke Falconry Anklets#4 - A CLARKE FALCONRY
$15

#4 large female falcons

with additional eyelet for attaching bells or telemetry

Bespoke Falconry Anklets#5 - A CLARKE FALCONRY
$15

PINK

#5 male Harris’s hawks, etc.

Bespoke Falconry Anklets#6 - A CLARKE FALCONRY
$15

#6 female Harris’s hawks, etc.

BALD EAGLE FRAMED ART
$15

BALD EAGLE PLATE
$15

BISON COOLER 25 QT
$75

BRAIDED FIELD JESSES 8"- MIDNIGHT FALCONRY
$15

BRAIDED TETHERING SYSTEM - BRN- MIDNIGHT FALCONRY
$20

JESSES 8"

EXTENDER

LEASH 30"

NO SWIVEL

BRAIDED TETHERING SYSTEM - WESTERN SPORTING
$20

DBL THICK GAUNTLET - A CLARKE FALCONRY
$45

LARGE LH

currently sold out on

www.aclarkefalconry.co.uk

FALCON AND DUCK - FRAMED ART
$15

GAUNTLET - WESTERN-SPORTING
$15

EXTRA LARGE LH

Falconry Bells and T-Shirt-MED
$15

1 pair Counce bells

1 Tshirt size medium

GREAT HORNED OWL PLATE
$15

KEY CHAIN***-LURE-WESTERN-SPORTING
$5

REAL TREE 2-MAN 15' LADDER STAND
$60

The 15' Realtree Two-Man Ladder stand includes the Primal Grip Jaw System, a Realtree padded shooting rail that flips up, an adjustable support bar, and a Realtree padded seat cushion for all day comfort.


*Designed for two hunters

LEATHER JESSES - WESTERN SPORTING
$5

HEAVY DUTY

SLITTED JESSES

LURE AND LINE - WESTERN SPORTING
$10

MICRO BRAIDED TETHERING SET - MIDNIGHT
$15

COMPLETE SYSTEM WITH BARREL SWIVEL, JESSES 4.5"


OSPREY PLATE
$15

PEREGRINE FALCON - FRAMED ART
$25

Charles Fracé

PEREGRINE FALCON PLATE
$15

RED-TAILED HAWK - FRAMED ART
$15

RED-TAILED HAWK WINGS UP - FRAMEDART
$15

RYOBI 2-TOOL COMBO KIT 18V
$25

ONE+ 18V Cordless 2-Tool Combo Kit with Drill/Driver, Impact Driver, (2) 1.5 Ah Batteries, Charger, & Bag


SINGLE STRAND PARACORD LEASH - QTY 2
$5

TAN Barkston Glove - A CLARKE FALCONRY
$25

LARGE LH

TAN SUEDE WRIST LENGTH GLOVE - A Clarke Falconry
$25

Left Hand

Size medium

TETHRD PHANTOM SADDLE
$50

SIZE 28-40" WAIST

RATING 300 LBS


"Try the Phantom and discover why hunters all over the world are ditching their tree stands for the saddle hunting revolution"

TUFFMATE GLOVE
$15

USED - LEATHER GAME BAG
$5

pre-owned

USED - LEATHER GAME BAG
$5

pre-owned

TAIL PROTECTOR - pre-owned
$5

Falconry Originals tail guard

Leather Conditioner - Western Sporting
$5

Bal-Chatri Noose Trap
$25

Laser -burned Hat rack/hood rack/coat rack
$25

BOOK - Falconry - A Guide for Beginners
$20

North American Falconry & Hunting Hawks
$50

North American Falconry & Hunting Hawks, Complete Treatise on the Sport, Giant 2-Volume Boxed Set

Examples ONLY - braided equipment (Spectra)
$50

From Wing Bling Falconry

The winner of this item wins 1 custom set of the following:

Anklets

Jesses

Leash

-you will specify the species(and options)

