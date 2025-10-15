PMPM Membership

Offered by
About the memberships
Valid until February 23, 2027
All memberships include these core benefits: invitations to openings; subscription to our Panorama e-newsletter; 10% discount at Museum Store and special member rate to most programs.
Benefits for Individual Membership Level: free admission for the active member (one admission).
Benefits for Dual Membership Level: free admission for two active members (two admissions).
Benefits for Neighborhood Membership Level: free admission for active member plus one guest (two admissions).
Benefits for Family Membership Level: free admission for active member plus up to five family members (six admissions).
Benefits for Family Plus Membership Level: free admission for active member, family members and up to two guests (eight admissions).
Benefits for Supporter Membership Level: free admission for active member, family members and up to four guests (eight admissions).
Benefits for Patron Membership Level: free admission for active member, family members and up to four guests (eight admissions); a private historic walking tour of Provincetown for up to eight conducted by a PMPM staff member (with advance reservation)
Benefits for Benefactor Membership Level: free admission for active member, family members and up to four guests (ten admissions); a private historic walking tour of Provincetown for up to ten conducted by a PMPM staff member (with advance reservation); 10% discount on grounds rental fee; one free parking space in the PMPM lot year-round
