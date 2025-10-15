Cape Cod Pilgrim Memorial Association Of Provincetown

Cape Cod Pilgrim Memorial Association Of Provincetown

PMPM Membership

Individual Membership
$65

Valid until February 23, 2027

All memberships include these core benefits:  invitations to openings; subscription to our Panorama e-newsletter; 10% discount at Museum Store and special member rate to most programs.

Benefits for Individual Membership Level:  free admission for the active member (one admission).

Dual Membership
$80

Valid until February 23, 2027

Benefits for Dual Membership Level:  free admission for two active members (two admissions).

Benefits for Dual Membership Level:  free admission for two active members (two admissions).

Neighborhood Membership
$80

Valid until February 23, 2027

Benefits for Neighborhood Membership Level:  free admission for active member plus one guest (two admissions).

Benefits for Neighborhood Membership Level:  free admission for active member plus one guest (two admissions).

Family Membership
$115

Valid until February 23, 2027

Benefits for Family Membership Level:  free admission for active member plus up to five family members (six admissions).

Benefits for Family Membership Level:  free admission for active member plus up to five family members (six admissions).

Family Plus Membership
$155

Valid until February 23, 2027

Benefits for Family Plus Membership Level:  free admission for active member, family members and up to two guests (eight admissions).

Benefits for Family Plus Membership Level:  free admission for active member, family members and up to two guests (eight admissions).

Supporter Membership
$260

Valid until February 23, 2027

Benefits for Supporter Membership Level:  free admission for active member, family members and up to four guests (eight admissions).

Benefits for Supporter Membership Level:  free admission for active member, family members and up to four guests (eight admissions).

Patron Membership
$515

Valid until February 23, 2027

Benefits for Patron Membership Level:  free admission for active member, family members and up to four guests (eight admissions); a private historic walking tour of Provincetown for up to eight conducted by a PMPM staff member (with advance reservation)

Benefits for Patron Membership Level:  free admission for active member, family members and up to four guests (eight admissions); a private historic walking tour of Provincetown for up to eight conducted by a PMPM staff member (with advance reservation)

Benefactor Membership
$1,550

Valid until February 23, 2027

All memberships include these core benefits:  invitations to openings; subscription to our Panorama e-newsletter; 10% discount at Museum Store and special member rate to most programs.

Benefits for Benefactor Membership Level:  free admission for active member, family members and up to four guests (ten admissions); a private historic walking tour of Provincetown for up to ten conducted by a PMPM staff member (with advance reservation); 10% discount on grounds rental fee; one free parking space in the PMPM lot year-round

