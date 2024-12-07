Student Life - St Joseph Notre Dame High School
Pilot Cafe
Meal: Spaghetti Alfredo (meat)
$10
Spaghetti Alfredo (meat) Includes • Caesar Salad • Bread
Spaghetti Alfredo (meat) Includes • Caesar Salad • Bread
seeMoreDetailsMobile
add
Meal: Deconstructed Eggplant Parm Pasta (veggie)
$10
Deconstructed Eggplant Parm Pasta (veggie) Includes • Caesar Salad • Bread
Deconstructed Eggplant Parm Pasta (veggie) Includes • Caesar Salad • Bread
seeMoreDetailsMobile
add
Chips
$2
add
Candy
$3
add
V8
$3.75
add
Vitamin Water
$4.25
add
Snapple
$4.25
add
Gatorade
$4
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout