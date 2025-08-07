Pilot Club of Jackson County Association II's Memberships

rate.item.membershipRenewalInfo.atDate
Pilot International Dues : $70 | Pacesetter : $10 | PI Insurance: $6 | KY-OH-WV District Dues: $25 | Installation and Christmas Banquets: $30
Pilot International Dues : $53 | Pacesetter : $10 | PI Insurance: $6 | KY-OH-WV District Dues: $25 | Installation and Christmas Banquets: $30
Pilot International Dues : $35 | Pacesetter : $10 | PI Insurance: $6 | KY-OH-WV District Dues: $25 | Installation and Christmas Banquets: $15
Pilot International Dues : $18 | Pacesetter : $10 | PI Insurance: $6 | KY-OH-WV District Dues: $25 | Installation and Christmas Banquets: $15
10 Lunches at $10 Each
