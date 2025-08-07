Pilot Club of Jackson County Association II's Memberships

Membership Renewal
$141

Pilot International Dues : $70 | Pacesetter : $10 | PI Insurance: $6 | KY-OH-WV District Dues: $25 | Installation and Christmas Banquets: $30

New Member (July-Sept)
$141

Pilot International Dues : $70 | Pacesetter : $10 | PI Insurance: $6 | KY-OH-WV District Dues: $25 | Installation and Christmas Banquets: $30

New Member (Oct-December)
$124

Pilot International Dues : $53 | Pacesetter : $10 | PI Insurance: $6 | KY-OH-WV District Dues: $25 | Installation and Christmas Banquets: $30

New Member (Jan-Mar)
$91

Pilot International Dues : $35 | Pacesetter : $10 | PI Insurance: $6 | KY-OH-WV District Dues: $25 | Installation and Christmas Banquets: $15

New Member (Apr-Jun)
$74

Pilot International Dues : $18 | Pacesetter : $10 | PI Insurance: $6 | KY-OH-WV District Dues: $25 | Installation and Christmas Banquets: $15

Pre-Pay Lunch
$100

10 Lunches at $10 Each

