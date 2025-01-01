Sales closed

Pine View Intermediate PTA's Silent Auction

Pick-up location

383 S Mall Dr, St. George, UT 84790, USA

Cliffside Gift Card
$45

Starting bid

Cliffside Restaurant Gift Card

$50 Value

4 Tickets to Thriller at Tuacahn
$150

Starting bid

4 Tickets to Thriller on October 31st at 7:30PM at Tuacahn Amphitheatre in Ivins, UT.

$220 Value

4 Tickets to Elf at Tuacahn
$175

Starting bid

4 Tickets to Elf at Tuacahn Amphitheatre in Ivins, UT.

$240 Value

2 Tickets to Million Dollar Quartet at Tuacahn
$80

Starting bid

2 Tickets to Million Dollar Quartet at Tuacahn Amphitheatre in Ivins, UT.

$120 Value

2 Tickets to Million Dollar Quartet at Tuacahn
$80

Starting bid

2 Tickets to Million Dollar Quartet at Tuacahn Amphitheatre in Ivins, UT.

$120 Value

2 Full Day Passes
$50

Starting bid

2 Full Day Passes to Zion Canyon Hot Springs in La Verkin, UT.

$60 Value

Springdale UT Getaway
$335

Starting bid

2 Night Stay at Cliffrose Resort
Oscar's Cafe Gift Card

$800 Value

2 Passes 18 Hole Golf + Cart Rental
$80

Starting bid

2 Passes for 18 Hole Golf at Green Spring Golf Course in Washington, UT. Passes include Cart Rental, 2 shirts, 1 hat.
$180 Value

Family Season Pass
$130

Starting bid

Family Season Pass Includes:

  • Unlimited access to all regular events for 2 adults and 3 children
  • 5 free Haunted House admissions
  • 10% off summer kids camp, additional Haunted House tickets, and birthday parties
  • Good thru the 2026 Season
    $199 Value


Family Day Pass
$35

Starting bid

Family Day Pass Includes:

  • Entry for 2 adults and 3 children


3 Room Carpet Cleaning
$100

Starting bid

3 Room Carpet Cleaning by Heaven's Best Carpet Cleaning + Scented Candle.

$150 Value

3 Month Pass + Supplements
$75

Starting bid

3 Month Pass + Supplements from Burn Boot Camp in St. George, UT.

$100 Value

Date Night Combo
$45

Starting bid

Date Night Gift Cards to Riggatti's Wood FireD Pizza AND Megaplex Theaters.

$50 Value

Date Night Combo
$45

Starting bid

Date Night Gift Cards to Tacos Plaza and Megaplex Theaters.

$50 Value

Date Night Combo
$45

Starting bid

Date Night Gift Cards to Tacos Plaza and Megaplex Theaters.

$50 Value

Date Night Combo
$45

Starting bid

Date Night Gift Cards to Viva Chicken and Megaplex Theaters.

$50 Value

Toastique Gift Card
$20

Starting bid

Gift Card to Toastique Gourmet Toast in St. George, UT.

$25 Value

Family Ice Cream Night
$45

Starting bid

Handel's Ice Cream for the Family

$50 Value

Strap Tank Brewery Gift Basket
$70

Starting bid

Strap Tank Gift Basket - Gift Card, 3 Shirts, Hoodie Sweater, Jug, Root Beer Flavors

3 Oil Changes
$175

Starting bid

3 Oil Change Certificates from JLM Automotive

$240 Value

Exterior Home Window Cleaning
$95

Starting bid

1 Home Exterior Window Cleaning up to 12 windows. Home must be one level. Home must be within St. George City or Washington City.

$175 Value

Car Detailing
$55

Starting bid

Small Car Exterior Detailing Certificate from IT'S ALL IN THE DETAILS: CAR DETAILING

$85 Value

Rib & Chop House
$45

Starting bid

Rib & Chop House Gift Card

$50 Value

Rib & Chop House
$45

Starting bid

Rib & Chop House Gift Card

$50 Value

Pop Drinks Tumbler & Gift Card
$20

Starting bid

Pop Drinks Tumbler (cream) & Gift Card

$30 Value

MaVie Med Spa Gift Basket
$75

Starting bid

ZO Skincare Hydrating Creme
Amarte Set

Goodie Bag

$90 Value

1 Month Platinum Unlimited Car Wash
$20

Starting bid

1 Month Platinum Unlimited Car Wash at Tagg-n-Go Car Wash.

$40 Value

Family Gift Basket
$150

Starting bid

Family Gift Basket from Ryan Gray Magic a local Magician. Saranoni Blanket, Family Games

$220 Value

Desert Bloom Gift Basket
$300

Starting bid

Gift Basket from Desert Bloom Plastic Surgery includes: HYDRAFACIAL, ZO Skincare Brightener Masque, Daily Defense, Pore Refiner

$530 Value

Desert Bloom Gift Basket
$240

Starting bid

Gift Basket from Desert Bloom Plastic Surgery includes: FACIAL, ZO Skincare Brightener Masque, Daily Defense, Pore Refiner

$400 Value

RJ Hooper Photography Set
$30

Starting bid

Artist RJ Hooper Hardback Landscape photo book featuring over 130 of Southwest Fine Art images + 2026 Fine Art Calendar

$50 Value

Quench It Gift Cards + Mug
$40

Starting bid

Quench It Gift Cards & Mug

10 $5 Gift Cards + Blue Mug

$60 Value

In Studio Art Experience
$25

Starting bid

Hawaii Fluid Art Gift Card for In Studio Art Experiences for individuals and groups, so whether you’re looking for some solo creative time or planning a fun outing with friends, family, or coworkers—we’ve got you covered.

$25 Value

In Studio Art Experience
$25

Starting bid

Hawaii Fluid Art Gift Card for In Studio Art Experiences for individuals and groups, so whether you’re looking for some solo creative time or planning a fun outing with friends, family, or coworkers—we’ve got you covered.

$25 Value

Car Wash Gift Card
$45

Starting bid

Dino Dash Car Wash Gift Card

$50 Value

Car Wash Gift Card
$45

Starting bid

Dino Dash Car Wash Gift Card

$50 Value

Car Wash Gift Card
$45

Starting bid

Dino Dash Car Wash Gift Card

$50 Value

Car Wash Gift Card
$45

Starting bid

Dino Dash Car Wash Gift Card

$50 Value

Viva Chicken Gift Cards
$35

Starting bid

4 $10 Gift Cards to Viva Chicken

Tacos Plaza Gift Cards
$45

Starting bid

2 $25 Gift Cards to Tacos Plaza

$50 Value

Morty's Cafe
$45

Starting bid

$50 Gift Card to Morty's Cafe

$50 Value

The Crepery
$45

Starting bid

$50 Gift Card to The Crepery

$50 Value

Oscar's Cafe Gift Card
$50

Starting bid

Oscar's Cafe Gift Card in Springdale, UT

$50 Value

Raiders Game Night Basket
$25

Starting bid

Raiders Game Night Basket

$30 Value

PV Hat grey
$15

Starting bid

Pine View Hat

PV Hat white
$15

Starting bid

Pine View Hat

PV Hat black
$15

Starting bid

Pine View Hat

PV Hat maroon sun hat
$15

Starting bid

Pine View Hat

Gift Card
$100

Starting bid

$300 Gift Card to Olympia Furniture in St. George.

Family Sized Pizza
$20

Starting bid

Gift Card to Papa Murphy’s Pizza for a Family Sized Pizza + Pizza Cutter + Seasoning Shakers $25 Value

Graphic Novel
$10

Starting bid

Graphic Novel by Anthony Wood

Poster
$12

Starting bid

Character Poster Autographed by Artist Anthony Wood

Poster
$12

Starting bid

Character Poster Autographed by Artist Anthony Wood

Poster
$12

Starting bid

Character Poster Autographed by Artist Anthony Wood

Poster
$12

Starting bid

Character Poster Autographed by Artist Anthony Wood

Poster
$12

Starting bid

Character Poster Autographed by Artist Anthony Wood

Poster
$12

Starting bid

Character Poster Autographed by Artist Anthony Wood

Poster
$12

Starting bid

Character Poster Autographed by Artist Anthony Wood

3 Poster Art Set
$20

Starting bid

3 poster art set by artist Anthony Wood

2 Poster Art Set
$15

Starting bid

2 poster art set by artist Anthony Wood

2 Poster Art Set
$15

Starting bid

2 poster art set by artist Anthony Wood

3 Poster Art Set
$15

Starting bid

3 poster art set by artist Anthony Wood

