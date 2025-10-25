Pink Ribbon Gala Varga Medical Art INC's Silent Auction items that had no bids

1720 W 18th Ave, Eugene, OR 97402, USA
auctionV2.input.startingBid
Super cute pink Boo Bag full of pleasurable items and a BUZZING Surprise!!!! Donated by Ashley Bertucci
auctionV2.input.startingBid
DIANNE PORCHIA
BODY MIND
Spiritual Therapist
Wind-Body Medicine
HEART SOUL Featured in
HEAL Documentary
Porchia's
“W-I-S-H”
Whole Integrated Self Health
Valued at:
$320
Expires:
November 1, 2026,
Prerequisite to booking session.
Watch HEAL Documentary (Amazon Prime Video
Schedule Your Appointment:
auctionV2.input.startingBid
auctionV2.input.startingBid
Salon quality supplies and a plush blanket donated by Hillary Ann
auctionV2.input.startingBid
common:zeffyTipDisclaimerTicketing