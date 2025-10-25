Pink Ribbon Gala Varga Medical Art INC's Silent Auction items that had no bids

auction.pickupLocation

1720 W 18th Ave, Eugene, OR 97402, USA

Gift basket item
Gift basket
$50

Super cute pink Boo Bag full of pleasurable items and a BUZZING Surprise!!!! Donated by Ashley Bertucci

1 hour zoom session SPIRITUAL HEALING with Dianne Porchia item
1 hour zoom session SPIRITUAL HEALING with Dianne Porchia
$75

DIANNE PORCHIA

BODY MIND

Spiritual Therapist

Wind-Body Medicine

HEART SOUL Featured in

HEAL Documentary

Porchia's

“W-I-S-H”

Whole Integrated Self Health

Valued at:

$320

Expires:

November 1, 2026,

Prerequisite to booking session.

Watch HEAL Documentary (Amazon Prime Video

Schedule Your Appointment:

[email protected]

EUGENE’s BEST SPRAY TAN package of 4 tans item
EUGENE’s BEST SPRAY TAN package of 4 tans
$80

Eugene Hair Extensions gift basket item
Eugene Hair Extensions gift basket
$80

Salon quality supplies and a plush blanket donated by Hillary Ann

Perigon Gift basket with tea and wellness item
Perigon Gift basket with tea and wellness
$50

