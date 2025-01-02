Pinnacle Jr MTB Team
Pinnacle MTB Team 2025
Preseason UCI (3x/week)
$1,000
March 3, 2025- May 2, 2025 3x/week 9 weeks 27 Sessions 3 hours/session
Preseason (2x/week)
$700
March 3, 2025- May 2, 2025 2x/week 9 weeks 18 Sessions 3 hours/session
Summer Season UCI (3x/week)
$1,300
May 5, 2025-July 18, 2025 3x/week 11 weeks 33 Sessions 3 hours/session
Summer Season (2x/week)
$800
May 5, 2025-July 11, 2025 2x/week 10 weeks 20 Sessions 3 hours/session
