Pittsburgh (PA) Alumni Chapter of Kappa Alpha Psi Fraternity, Inc.'s Annual Dues 25/26

Offered by
About the memberships
Renews yearly on: October 1
30 years old & under: $175.00
Life Members of ECP, use Discount Code, Province Life Member (This will be verified)
Renews yearly on: October 1
31-69 Years Old: $275.00
Life Members of ECP, use Discount Code, Province Life Member (This will be verified)
Renews yearly on: October 1
70+ Years Old: $230.00
Life Members of ECP, use Discount Code, Province Life Member (This will be verified)
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!