Pittsburgh (PA) Alumni Chapter of Kappa Alpha Psi Fraternity, Inc.

Offered by

Pittsburgh (PA) Alumni Chapter of Kappa Alpha Psi Fraternity, Inc.

About the memberships

Pittsburgh (PA) Alumni Chapter of Kappa Alpha Psi Fraternity, Inc.'s Annual Dues 25/26

Young Brother
$175

Renews yearly on: October 1

30 years old & under: $175.00

Life Members of ECP, use Discount Code, Province Life Member (This will be verified)

Mid-Life Brother
$275

Renews yearly on: October 1

31-69 Years Old: $275.00

Life Members of ECP, use Discount Code, Province Life Member (This will be verified)

Senior Brother
$230

Renews yearly on: October 1

70+ Years Old: $230.00

Life Members of ECP, use Discount Code, Province Life Member (This will be verified)

Add a donation for Pittsburgh (PA) Alumni Chapter of Kappa Alpha Psi Fraternity, Inc.

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!