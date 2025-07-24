Pizza Friday First Semester -Teachers (2025-2026)

One slice of CHEESE pizza each week for 15 weeks: $1.75 x 15= $26.25
Two slices of CHEESE pizza each week for 15 weeks: $2.75 x 15=$41.25
Two slices of CHEESE pizza each week for 15 weeks: $3.75 x 15=$56.25
One slice of CHICKEN pizza each week for 15 weeks: $2.75 x 15= $41.25
Two slices of CHICKEN pizza each week for 15 weeks: $5.00 x15= $75
Three slices of CHICKEN pizza each week for 15 weeks: $7.5 x15= $112.5
One whole CHEESE pizza each week for 15 weeks: $10 x15= $150
One whole CHICKEN pizza each week for 15 weeks: $11 x15= $165
