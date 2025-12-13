Hosted by

Everest Parent Teacher Organization

Pizza Friday Second Semester 2025-2026

610 Brand Ln

Stafford, TX 77477, USA

One Slice of Cheese Pizza
$30.25

One slice of CHEESE pizza each week for 11 weeks: $2.75x 11= $30.25

Two Slices of Cheese Pizza
$57.75

Two slices of CHEESE pizza each week for 11 weeks: $5.25 x 11 = $57.75

One Slice of Chicken Pizza
$38.50

One slice of CHICKEN pizza each week for 11 weeks: $3.5 x 11 = $38.5

Two Slices of Chicken Pizza
$74.25

Two slices of CHICKEN pizza each week for 11 weeks: $6.75 x 11 = $74.25

Juice
$16.50

Fruit juice each week for 11 weeks: $1.50 x 11= $16.5

Late Accommodation Fee
$20

Must add $20 Late Accommodation Fee for orders placed Jan 15 - Jan 20 (Original Deadline Jan 6th)

