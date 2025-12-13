Pizza Friday Second Semester 2025-2026

Hosted by
One slice of CHEESE pizza each week for 11 weeks: $2.75x 11= $30.25
Two slices of CHEESE pizza each week for 11 weeks: $5.25 x 11 = $57.75
One slice of CHICKEN pizza each week for 11 weeks: $3.5 x 11 = $38.5
Two slices of CHICKEN pizza each week for 11 weeks: $6.75 x 11 = $74.25
Fruit juice each week for 11 weeks: $1.50 x 11= $16.5
Must add $20 Late Accommodation Fee for orders placed Jan 15 - Jan 20 (Original Deadline Jan 6th)
