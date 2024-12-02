Everest Parent Teacher Organization
eventClosed
Pizza Friday Teachers Second Semester 24/25
addExtraDonation
$
One Slice of Cheese Pizza
$22.75
One slice of CHEESE pizza each week for 13 weeks: $1.75 x 13= $22.75
One slice of CHEESE pizza each week for 13 weeks: $1.75 x 13= $22.75
seeMoreDetailsMobile
closed
Two Slices of Cheese Pizza
$35.75
Two slices of CHEESE pizza each week for 13 weeks: $2.75 x 13=$35.75
Two slices of CHEESE pizza each week for 13 weeks: $2.75 x 13=$35.75
seeMoreDetailsMobile
closed
One Slice of Chicken Pizza
$35.75
One slice of CHICKEN pizza each week for 13 weeks: $2.75 x 13= $35.75
One slice of CHICKEN pizza each week for 13 weeks: $2.75 x 13= $35.75
seeMoreDetailsMobile
closed
Two Slices of Chicken Pizza
$65
Two slices of CHICKEN pizza each week for 13 weeks: $5.00 x13= $65
Two slices of CHICKEN pizza each week for 13 weeks: $5.00 x13= $65
seeMoreDetailsMobile
closed
One Whole Cheese Pizza Pie
$130
Whole pie of cheese pizza 10 x 13= $130
Whole pie of cheese pizza 10 x 13= $130
seeMoreDetailsMobile
closed
One Whole Pie Chicken Pizza
$143
Whole pie of chicken pizza 11 x 13= $143
Whole pie of chicken pizza 11 x 13= $143
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout