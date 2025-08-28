Plaid and Pumpkins - Fall Charity Fundraiser

5932 Warner Ave

Huntington Beach, CA 92649, USA

Single Ticket - General Admission
$45

Admission includes access to pizza bar, 1 drink voucher & more!

Event Donor 1
$1,000

10 left!

This is a group ticket, it includes 8 tickets

This ticket and tax deductible donation helps fund our mission. Purchase grants access for you and up to 8 guests. Includes access to pizza bar, 2 drink vouchers per guest, and more!

Event Donor 2
$500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

This ticket and tax deductible donation helps fund our mission. Purchase grants access for you and up to 4 guests. Includes access to pizza bar, 2 drink vouchers per guest, and more!

Event Donor 3
$250
This is a group ticket, it includes 2 tickets

This ticket and tax deductible donation helps fund our mission. Purchase grants access for you and up to 2 guests. Includes access to pizza bar, 2 drink vouchers per guest, and more!

Add a donation for Compass Empowerment Society A Non Profit Corporation

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!