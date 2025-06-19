Plainview Meditation Center Inc Memberships

Plainview Meditation Center Inc

Unlimited Monthly Membership
$200

Renews monthly

[Unlimited Monthly] Live Guided, In-Person + Unlimited Online, Private + Group sessions.

Unlimited every 3 Months Membership
$480

No expiration

[Unlimited every 3 Months] Live Guided, In-Person + Unlimited Online, Private + Group sessions.

VIP Annual Unlimited (Monthly)
$150

Renews monthly

[Annual Unlimited (Monthly)] Live Guided, In-Person + Unlimited Online, Private + Group sessions. If the Annual plan is canceled early, a $450 cancellation fee will apply.

kids Unlimited Monthly
$100

Renews monthly

Live Guided, In-Person + Unlimited Online.

120 student membership
$120

Renews monthly

[Family Annual Unlimited (Monthly)] Live Guided, In-Person + Unlimited Online, Private + Group sessions. If the Annual plan is canceled early, a $450 cancellation fee will apply.

240 monthly membership
$240

Renews monthly

kid and Parents

140 Monthly Membership
$140

Renews monthly

gift card
$40

No expiration

