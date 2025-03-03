Growing Heart Seed Sale

SEED: Pea
$1
Pea - Green Arrow (bush)
SEED: Pea
$1
Pea - Sugar Snap
SEED: Pea
$1
Pea - Garden Sweet
SEED: FLOWER - Lavender
$1
FLOWER - Lavender
SEED: FLOWER - French Marigold
$1
FLOWER - Marigold - Bonita mix
SEED: FLOWER - Calendula (Edible)
$1
FLOWER - calendula - OG sunshine flashback
SEED: FLOWER - Nasturtium (Edible)
$1
FLOWER - nasturtium - double gleam mix
SEED: FLOWER - Sunflower (edible)
$1
FLOWER - sunflower - Mammoth
SEED: Beet - HEIRLOOM
$1
Beet - Detroit dark red
SEED: Beet
$1
Beet - early wonder
SEED: Pumpkin
$1
Pumpkin - Small sugar
SEED: Kohlrabi
$1
Kohlrabi - purple vienna
SEED: Eggplant
$1
Eggplant - long purple
SEED: Parsnip
$1
Parsnip - hollow crown
SEED: Brussel sprouts
$1
Brussel sprouts - long island improved
SEED: Watermelon
$1
Watermelon - black diamond
SEED: Melon
$1
Melon - hearts of gold
SEED: Bok choy
$1
Bok choy - Baby choi
SEED: Cauliflower - HEIRLOOM
$1
Cauliflower - romanesco
SEED: Cabbage
$1
Cabbage - Red acre
SEED: Cabbage
$1
Cabbage - golden acre
SEED: Squash
$1
Squash - dark green zucchini
SEED: Squash
$1
Squash - butternut
SEED: Chard
$1
Chard - rainbow
SEED: Cucumber
$1
Cucumber - boston pickling
SEED: Pepper
$1
Pepper - sweet banana
SEED: Pepper
$1
Pepper - early jalapeno
SEED: Pepper
$1
Pepper - Habanero
SEED: Pepper
$1
Pepper - ancho poblano
SEED: Okra
$1
Okra - red burgundy
SEED: Carrot
$1
Carrot - Calliope blend - rainbow mix
SEED: Lettuce
$1
Lettuce - Chef's medley
SEED: Lettuce
$1
Lettuce - Butter crunch
SEED: Mixed greens
$1
Mixed greens - mesclun
SEED: Spinach
$1
Spinach - strawberry spinach
SEED: spinach
$1
Spinach - matador
SEED: Onion
$1
Onion - red burgundy
SEED: Herbs - basil
$1
Herbs - basil
SEED: Herbs - Chives - HEIRLOOM
$1
Herbs - chives - garlic
SEED: Tomato - HEIRLOOM - Indeterminate
$1
Tomato - brandywine red, yellow blend
SEED: Tomato - Indeterminate
$1
Tomato - Chocolate cherry
SEED: Tomato
$1
Tomato - Red cherry
