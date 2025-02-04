Create And Get Empowered
Plants & Poets Valentines Day Vegan Comedy Show @ BlkBoxNwk
505 Clinton Ave
Newark, NJ 07108, USA
Singles
$80
Includes entertainment and vegan dinner, a complimentary glass of wine and dessert.
Includes entertainment and vegan dinner, a complimentary glass of wine and dessert.
seeMoreDetailsMobile
add
Couples
$150
Includes entertainment and vegan dinner, complimentary glass of wine and dessert for 2
Includes entertainment and vegan dinner, complimentary glass of wine and dessert for 2
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout