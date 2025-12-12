Greek School Of Plato Ltd

Greek School Of Plato Ltd

Plato's Christmas Kids Raffle

670 92nd St

Brooklyn, NY 11228, USA

One Gold Ticket
$20

Three Gold Tickets Bundle
$50

Gold Ticket Prizes: BEATS HEADPHONES (VALUE $199); RAQUEL AMERICAN GIRL 2026 DOLL & OUTFIT (Value $185)

One Red Ticket
$10

Six Red Tickets Bundle
$50

Red Ticket Prizes: PRADA BOYS COLOGNE SET – EVEREDEN SKINCARE SET – NBA MONOPOLY & BASKETBALL – STANLEY & CARVEL GC – TO PERIPTERO GREEK BOOK BASKET – LEGO – DOODLE MAT –  BARBIE & CAMPERVAN –INSTANT CAMERA - RAINBOW LOOM

