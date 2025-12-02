The Pocket Theatre Inc

Playbill Advertisement

Inside Front Cover
$500

Cover ads are printed in color. Dimensions: 4.5 x 7.5 inches. Recommended graphic dimensions: 2120 x 3520. Accepted graphic formats: JPG, PNG, GIF. Ads run per production.

Inside Back Cover
$500

Cover ads are printed in color. Dimensions: 4.5 x 7.5 inches. Recommended graphic dimensions: 2120 x 3520. Accepted graphic formats: JPG, PNG, GIF. Ads run per production.

Full Page
$200

Full Page ads are printed in black and white. Dimensions: 4.5 x 7.5 inches. Recommended graphic dimensions: 2120 x 3520. Accepted graphic formats: JPG, PNG, GIF. Ads run per production.

Half Page
$100

Half page ads are printed in black and white. Dimensions: 3.5 x 4.5 inches. Recommended graphic dimensions: 2120 x 1548. Accepted graphic formats: JPG, PNG, GIF. Ads run per production.

Quarter Page
$50

Quarter page ads are printed in black and white. Dimensions: 2.25 x 3.5 inches. Recommended graphic dimensions: 1060 x 1548. Accepted graphic formats: JPG, PNG, GIF. Ads run per production.

