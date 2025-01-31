Playoffs 2025 - Windy City Rollers Home Team Season

Schedule:
6:00pm Doors Open
6:30pm Bout #1: The Fury vs Hell's Bells
8:30pm Bout #2 Attackers vs Double Crossers
Children under 12 years old
Free
Children under 12 receive free admission but letting us know who you are bringing helps us plan seating! Thanks.
Season Pass
$60
Access to all Home Team Games including the Ivy King Cup Championship games! Save these dates:
November 16, December 14, January 11, February 8, March 1 - Ivy King Cup Championship @ Credit Union 1 Arena
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!