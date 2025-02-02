eventClosed

2025 PLYC Annual Online Auction

Sunday, March 30 12:30pm - 2:00pm at 55 Heron Rd, Port Ludlow, WA 98365, USA

Anthony's Bremerton $75 Gift Certificate
$25

Enjoy the view and the lovely food while dining at Anthony's in Bremerton. Market Value $75
Lifejacket and Duffle Bag
$25

Enjoy the fine quality of this inflatable West Marine life jacket and wheeled duffle bag donated by Bill Roundtree. Market Value $85
Two Nights Moorage, City of Des Moines item
Two Nights Moorage, City of Des Moines
$40

Enjoy two nights moorage at the City of Des Moines marina. Market Value $120
Signed Whale Print item
Signed Whale Print
$200

Enjoy this limited edition signed whale print, #284 of 500. 34" x 27.6" donated by Bryan and Lorry Gilbreath.
Complete Sailor Book & Tote Bag
$25

Complete Sailor Book, Tote Bag and 40th Anniversary items from Edensaw Woods in Port Townsend. Market Value $75
Magma Newport Gas Grill
$100

Perfect for your boat or deck, a Magma Newport II propane grill, with infrared cooking, window donated by Fisheries Supply in Seattle. Market Value $550
Wine Tasting for Two & Marrowstone Wine item
Wine Tasting for Two & Marrowstone Wine
$20

Enjoy Wine Tasting for Two and a bottle of GSM (Grenache/Syrah/Mourvèdre) wine, 2021 vintage donated by Marrowstone Vineyards. Market Value $70
Propane Grill
$50

Enjoy a like-new propane grill and full propane tank. Donated by Madelyn Curll. Market Value $270
Port Ludlow Marina One Night Moorage
$25

Enjoy our lovely marina with a friend! One night moorage donated by the Port Ludlow Marina. Market Value $100
Inflatable Life Jacket
$45

Mustang heavy duty sailor's lifejacket and tether donated by Rob Hamilton. Market Value $150
Bremerton Marina One Night Moorage
$15

Enjoy an overnight stay at the Bremerton of Port Orchard marina. Market Value $60
Two "Coastal" Diamond Paintings
$2

Two 10"x10" diamond framed nautical paintings handcrafted by Kat Boggs. Market Value $10.
Hand Poured Candles
$25

Set of three hand poured 16oz candles donated by Conservatory in Port Townsend. Market Value $114
Haulout & Pressure Wash
$50

1-Hour Haulout/Hang and Pressure Wash; 45' max, donated by Sea Marine in Port Townsend. Market Value $250
Custom Embroidery Two Items
$40

Renelle Risley will custom embroider two items winner provides with their choice of thread color, font and size. The aprons at the club are an example of Renelle's expertise! Market Value $50-$100
Silver City Gift Certificate
$10

Enjoy dining at Silver City Restaurant with a $40 gift certificate.
Kuuma 216 Low Profile Grill
$50

This propane grill is great to mount on a boat or place on a deck. Donated by Sure Marine in Seattle. Market Value $225
Jellyfish Painting
$40

Donated by local artist Caroline Gilmore, this charming hand painted 12" round piece is a perfect for any room. Market Value $250.
2025 Waggoners Guides
$20

These new planning guides donated by Waggoners Publishing is up to date with all new ideas, advice and information to plan that perfect cruise anywhere from the west coast of Oregon to SE Alaska. Market Value $85
Coastal 100 Binoculars
$30

These Coastal 100 binoculars donated by West Marine in Bremerton are perfect for any trip on land or on the water. Market Value $120
Wireless Food Thermometers
$50

These Meater Pro Duo wireless food thermometers, each has five separate temperature sensors where the probes communicate with base and then connects to cell phone. Donated by Bill McGrath. Market Value $200
Sunset Diamond Painted Set
$2

Two handcrafted diamond painted 10"x10" framed set by Kat Boggs is sure to add great ambience to your boat or a room. Market Value $10
International Code Penants
$40

These flags are 18" in length and cover all international codes. Donated by John & Diane Neesz. Market Value $160.
Hewes Craft Two Hour Rental
$60

Enjoy the Port Ludlow marina with a two hour rental of a Hewes Craft donated by the Port Ludlow Marina. Market Value $300.
Fabulous Cookbook & Wine
$25

Enjoy a lovely glass of Watermill cabernet sauvignon wine while choosing your next recipe from Chef William D Shaw's Roche Harbor cookbook. Donated by Celeste Archumboldt & Mary Baker Anderson. Market Value $135
Des Moines Marina Overnight Moorage
$15

Enjoy a lovely evening and one night moorage at the City of Des Moines marina. Market Value $60
Heavy Duty Foul Weather Gear
$40

This West Marine heavy duty foul weather gear in size Large will help get you through when stormy weather hits. Donated by Rob Hamilton. Market Value $150
The Little Alaska Cookbook Set
$10

The three cookbook set provides amazing recipes for Salmon, Halibut and Crab. Donated by Waggoners Publishing. Market Value $33
Portable Boat Chair Cushion Set
$25

These gently used seat cushions can be stored flat for ease and convenience. Donated by Celeste Archambault. Market Value $142
Dock Street Marina Moorage
$40

Enjoy two nights moorage at the popular Docks Street Marina in Tacoma. Market Value $120
Wood Carving Set
$25

A great gift for the wood carver you know. These carving tools and two clear oak blanks donated Edensaw Woods in Port Townsend is a unique gift for you or someone you know. Market Value $75.
Exquisite 3D Carving Alaska's Inside Passage
$50

This 43" x 13.6" framed piece is a hand-carved 3D nautical chart of Alaska's Inside Passage. Donated by Judi Heflin. Market Value $350
New 2025 Great Guides the Boater
$30

Two great guides for your time your time on the water. A 2025 Waggoners Guide and a guide for tides and currants from Ports & Passes. Donated by Waggoners Publishing. Market Value $93
By The Sea Diamond Painted Framed Set
$2

These 10"x10" framed set handcrafted by Kat Boggs is perfect addition to your boat or beach theme bath. Market Value $10
Old Alcohol Plant Overnight Stay and Dining
$50

Enjoy a great night away and dining at Spirits at The Old Alcohol Plant in Port Hadlock. Market Value $250
Expert Skipper Training
$50

Three hours of hands-on training for new boat owners or owners of a new boat offered by licensed captain Tom Satre. Tom has15 years of experience as captain of his own charter boat. Market Value - Priceless
Kayak Rental for One Hour
$10

Enjoy Ludlow Bay and our marina waters with a one hour kayak rental donated by the Port Ludlow Marina. Market Value $25
A Taste of Mexico
$50

Relax and enjoy margaritas with all the fixings including the glasses while lounging on this beautiful handcrafted wool rug. Donated by Tom & Tish Satre. Market Value $200.
Pelican Case Model 1150
$50

Protect your bulky or valuable items from impact damage with this Pelican case. Donated by John & Diane Neesz. Market Value $55.
Coastal 100 Binoculars
$30

Another chance for a set of Coastal binoculars from West Marine in Port Townsend. Market Value $120
New 2025 Cruising Guides for Boaters
$30

Another chance for a set of cruising guides for your time on the water. 2025 Waggoners Guide and a Ports & Passes guide for tides and currents. Donated by Waggoners Publishing. Market Value $93.
Custom Grown Dahlia Tubers & Gladiola Corns
$20

A selection of 7 dahlia tubers and 7 gladiola corns expertly propagated by the donor Kim Afflerbach. This includes detailed planting instructions and if needed, help from Kim. Market Value $100
The Little Alaskan Cookbook Set
$10

Another chance to enjoy this set of three cookbooks with fantastic recipes for salmon, halibut and crab. Donated by Waggoners Publishing. Market Value $33.
Custom Embroidered Two Items
$40

Another chance to have Renelle Risley custom embroider two items winner will provide with their choice of thread color, font and size. The aprons at the club are an example of Renelle's expertise! Market Value $50-$100
Handcrafted Heron Stain Glass
$10

Donated by Rob Hamilton, this 12.5" beautiful stained glass piece was created by his dad. It is ready to hang in any window adding ambience to any room. Market Value $50.
Large 'Vintage' Tote by Sea Bags
$40

This bag is perfect for carrying just about anything from land to sea and back. Donated by John & Diane Neesz. Market Value $200.
The Leader One Year Subscription
$10

Enjoy a year of this weekly, local newspaper that covers everything from local news to arts & entertainment. Just reading the police report snippets can bring a chuckle. Donated by The Leader. Market Value $70.
Whale Watching For Two
$150

Enjoy a half day of whale watching with the Puget Sound Express in Port Townsend. Market Value $290.
2025 Fiddle Tunes Mainstage Package for Two
$25

Enjoy the lively and fun Fiddle Tunes Festival with this mainstage package at Fort Worden in Port Townsend. Contact the Centrum Foundation to reserve your dates. Market Value $200.
Quimper Gift Certificate
$5

Have fun spending this $25 gift certificate in the legendary Quimper Mercantile in Port Townsend. This place has something for everyone! Market Value $25.
Tiller Cheese Board
$10

Enjoy your charcuterie on this cheese board inspired by a boat's helm or tiller. Includes a serving knife. Donated by Judi Heflin. Market Value $50.
Boating Throw Pillow
$10

Charm your guests with this quirky throw pillow that probably rings true for many of us. Donated by Judi Heflin. Market Value $35
Lunch Combo from El Molcajete
$10

Enjoy a scrumptious lunch combo meal at El Molcajete in Port Ludlow. Market Value $25

