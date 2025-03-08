PNM Clean Car EV Event

Sid Cutter Pavillion. 9401 Balloon Fiesta Drive

Albuquerque, NM 87113

Display Car at PNM EV Tent
$500
Have your dealership car on display for attendees to check out
Ride and Drive
$500
Have your dealership EV vehicle available for attendees to take for a ride and drive around ballon fiesta park.

