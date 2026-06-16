Back To School Pool Party

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This is a free event and open to IAMS students and their immediate families. Please feel free to donate to help us continue offering events like this. See you at the Pool!!!!
Thank you
FELE
Este es un evento Gratis y Abierto para estudiantes de IAMS y sus familias. Si gusta donar para continuar ofreciendo eventos como este agregue su donativo a su orden. Nos vemos en la Picina!
Gracias
FELE
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