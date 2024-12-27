Hispanic Chamber Of Commerce Hawaii
Pooled Employer Plan Pau Hana
1160 S King St
Honolulu, HI 96814, USA
HCCH Members Free
free
Complimentary presentation for HCCH members. Food & drinks are available for purchase.
Complimentary presentation for HCCH members. Food & drinks are available for purchase.
seeMoreDetailsMobile
add
Non HCCH Members
$15
Non-members $15 Food & drinks are available for purchase.
Non-members $15 Food & drinks are available for purchase.
seeMoreDetailsMobile
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout