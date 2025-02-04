Good Hope Together
Poppy Festival Vendor 2025
190 High Shoals Rd
Good Hope, GA 30641, USA
Vendor Space
$75
One 10x10 Vendor Space. Electricity is NOT provided.
Double Vendor Space
$90
Two 10x10 Vendor spaces. Electricity is NOT provided. You can bring your own generator if needed.
Food Vendor Space
$125
All Food Vendors / Food Truck/Wagons. No electricity is provided. You can bring your own generator if needed.
