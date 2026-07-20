Offered by

Portside Property Owners Association

About the memberships

Portside Property Owners Association 2026-2027 Membership Dues

Membership - 1 Lot
$644.33

Valid until September 1

2026 Dues for September 1, 2026 to August 31, 2027 period

Membership - 2 Lots
$1,288.66

Valid until September 1

2026 Dues for September 1, 2026 to August 31, 2027 period

Membership - 4 Lots
$2,577.32

Valid until September 1

2026 Dues for September 1, 2026 to August 31, 2027 period

Late Fee
$50

No expiration

Late fee on overdue payments. Per Month/Per Lot.

Road Distress Fee
$1,000

No expiration

Construction Road Distress Fee per Article X Section 1 of the Amended and Restated Declaration of Protective Covenants.

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