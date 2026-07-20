Portside Property Owners Association 2026-2027 Membership Dues

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About the memberships
Valid until September 1
2026 Dues for September 1, 2026 to August 31, 2027 period
Valid until September 1
2026 Dues for September 1, 2026 to August 31, 2027 period
Valid until September 1
2026 Dues for September 1, 2026 to August 31, 2027 period
No expiration
Late fee on overdue payments. Per Month/Per Lot.
No expiration
Construction Road Distress Fee per Article X Section 1 of the Amended and Restated Declaration of Protective Covenants.
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