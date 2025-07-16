"Power Our Trip – Win a Scooter!"

SUP10 Electric Scooter for Adults
✔ 8.5" / 10" / 14" Tires
✔ Speeds up to 19–22 MPH
✔ 350W / 500W Motor
✔ Long-range 449Wh battery – up to 27 miles per charge
✔ Supports riders up to 265 lbs
✔ Includes basket, sitting deck, and secure lock
✔ One-click lock & folding mechanism for easy transport
✔ Made with durable aluminum alloy for safe, sturdy rides
This isn’t just a ride — it’s a smooth, powerful, and practical way to get where you’re going — whether for your commute, errands, or weekend adventures.
🎁 Gran Premio:
Scooter Eléctrico SUP10 para Adultos
✔ Llantas de 8.5" / 10" / 14"
✔ Velocidades de hasta 30–35 km/h
✔ Motor de 350W / 500W
✔ Batería de larga duración de 449Wh – hasta 43 km por carga
✔ Soporta hasta 120 kg
✔ Incluye canasta, asiento y candado de seguridad
✔ Sistema de bloqueo con un solo clic y mecanismo plegable para fácil transporte
✔ Fabricado con aleación de aluminio resistente para una conducción segura y duradera
Este no es solo un paseo — es una forma suave, potente y práctica de llegar a donde quieras, ya sea para tus trayectos diarios, diligencias o aventuras de fin de semana.
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!