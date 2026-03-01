Power With Purpose's Shop

Offered by
About this shop
https://www.amazon.com/Crayola-Crayons-24-Colors-Pack/dp/B081RVHCVM/ref=sr_1_1?dib=eyJ2IjoiMSJ9.y73_lCqUZhoBYsRdNe37ZLWLKkKSPUNwhnrC2316ZV6ms71UwcKp3qjNaBLjGW0DTgxB-aeiUeAHioQeeocoQyukAcj4TtG3i2h8hMkWc99nBp3FOXSmb38PHgLeHSyPt1mAYnTSbQto967dNpQJvV0vEYM9YytwTludmpr1NGJgQXTdDYDzgHc_3xd4KldvjM17xykbF3bgVLKBmJKRwwIQf192OP42iwJlRGB4W0Buh301y2SgnwloHQcGJ46lNdI5kK4c2LQcMN1nfu6pmxMHa5vlh9eqvZMWUKBFr0s.JIXimkZJceftd-rigl12XMvMb3ccB38SDWf_NFJ7CZc&dib_tag=se&keywords=crayons+24+count&qid=1772377509&sr=8-1
https://www.amazon.com/AmazonBasics-Pre-sharpened-Wood-Cased-Pencils/dp/B071JM699P/ref=sr_1_1?crid=1QRHXSU5J1F2T&dib=eyJ2IjoiMSJ9.3ppF-cpAcuQGvUW6cmKQ9uUdsjx-jn_uLCkW_eoz_2BRzD6lfs7HY886s2X6h7aYQ7PuHzNzyu57uuk38G4DLqZk_G55NoSqdkEsVv2q5h9UvdTLs-wUYniW6-ucQgyNb6DTcmsGyc5cIaeJFJu85Bh1Ysms6Ut1UBfraOzgo66dULh1uvu0uhZ8ketnRUjjfpCf_znZC78UZ1zftfkl7VQ7cgJDPmHv0Ny4wnEZDiL3u4jBdWMYLA60WKCQ2z3d-oCgLqLY2rxrXZqt7fqtvSPtu_oMDyXJcHf1HI_O-Ik.obNCOcMHkF_2S7-mv5kHqKlEzBSGeInY8dItGSRP-QE&dib_tag=se&keywords=pencil%2Bpack%2Bamazon&qid=1772379088&sprefix=pencil%2Bpack%2Bamazon%2Caps%2C215&sr=8-1&th=1
12 pack of erasers
http://amazon.com/Mr-Erasers-Supplies-Artists-Students/dp/B082GZHGF5/ref=sr_1_2_sspa?crid=236WEPUMW4UC6&dib=eyJ2IjoiMSJ9.fYL1jeVuKgrrzFW77acsElRJBwq1-HbBLD4YFFk6sZ3TJ_WP2ue_-amLPjCiq_pJb2j9aSM_i0BaEKFyzpXJlyeh77cWlK_sOUqcNelZi8vxUB52n07jEQSnCTmYOrt_59RdjRC3s2MZ79qeCWy5TQJpbUZ5RvgprpkNHqjdqsdeEaVQ7tuFSknnUizuX1yUI9yqIugDk465Qw-ad_09Y3laGkXi7iNpIhRLrGlr6nDy6Txk3IqM1OUe2qg2NmAx747ruA6RbcTx6ywOo7OWFiOP89g2OZLNlsWvgDcVdOo.QmyGiYq7McPyCofoiRy6ESbvycKbK6pBOcuXQ97UjVY&dib_tag=se&keywords=pink+pearl+erasers&qid=1772379131&sprefix=pink+pearl+eraser%2Caps%2C223&sr=8-2-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
Pack of 4 handheld pencil sharpeners
https://www.amazon.com/Sharpeners-Handheld-Sharpener-Suitable-Students/dp/B0FGJK53XL/ref=sr_1_2_sspa?crid=2SDS4FTXT1E9A&dib=eyJ2IjoiMSJ9.JfgOpMc8lJ5c-4knDVl7PmuHgd-Z38SRa6TDJRkCKfcc0YkNJZ6i6KonCoh0hHJUiUTU-hE6g44Uk7tzFFrFMyQ5WDVoJN6aoP_iooo7yC60VhnhS899fsM40QMBn4016i9qUjaGOxJ0fOSPBxLNgLdtKoR4uW8k00hBgh6eC7hO821Nd3nxM7XfLdllSteNMabzg37rneEtw2r7cUBS9T8y0AqsQ3l1xj_q9FdivE60WPfaOqKVZIfBXzfR8CYnbkfrV_exZ8y9WfaHNKkt8ro0BE_0OxuYbGGxVTCJgrg.MwMAxKQMtE4og2NqH5oAIdsdkWO6_84QsX8hsy0L-HU&dib_tag=se&keywords=handheld%2Bpencil%2Bsharpener&qid=1772379160&sprefix=handheld%2Bpencil%2B%2Caps%2C252&sr=8-2-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1
12 Pack Amazon Basics Washable Markers
http://amazon.com/Amazon-Basics-Washable-Markers-Multicolored/dp/B0CRBJGVYK/ref=sr_1_1_ffob_sspa?crid=323SYPT58U83D&dib=eyJ2IjoiMSJ9.kRNiD8QO_jwvhmNH9BGWQp32XRYCZ7p6fwgq3SQOLw8Z8sU9JoERr2gIdFgWpTDFBDKzqcO9qG_MFUVwa04gVc-9p3nDglwMXxq01sQuJGMDYqQvSeTHvklPcz9pgL6dPnG2IdhIZjNtIA39WW4WGktDrEQb93bWN5yPPwaiLaz6mltms7iXVAxjykEC5yc54xKcT0xqBCLKDN3fNDNqxmI8unPtz9XGKySTj_2gnW0PaX8YNsF0n8ZUSeae44WMLJbkV8fCsYF9FxkcGjSVrwAW6jnwyx3CkiQMOMFrREU.94l2yxC-y7nH9HdIf0w0i4yJ2k1gKRUF94CqZrj5fE8&dib_tag=se&keywords=washable+markers&qid=1772401084&sprefix=washable+marker%2Caps%2C224&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
https://www.amazon.com/Crayola-BO-QK-162-28-White-Chalk-Count/dp/B002UJRRXW/ref=sr_1_24?crid=3MO7HGBKYMOB3&dib=eyJ2IjoiMSJ9.i7575U9bomIiCIVEo5acIGGZcNrDIj4zqV5N54uASE8zwpKi8pqf0YGpilfiPRI95MWokFOH7qKy_dcTw0ajz0vm6lzmw5sbIcZQ2JsOTxRupIs-O68eX8q_Q82F-OKpW8Eb3wHIggxPw3gKwebRa4VDr6HnJ2SHmgSmxIMzcp_KNurKgr-j16Uwk5cmiY-N5_lfUq5iJ_uN-byofyDzhdV_pspFn91-huPfeYJblue1DLzKViEzVrdIGAXN5CrapiGHB6x8DMuBioreLVEIEH2Wj6X4kMssSNMj1UxI9Rc.Nx3Q7xXU9NGPL5An1-jdrcW6ZWlEh1nF4tGi-szUOns&dib_tag=se&keywords=chalkboard+chalk&qid=1772401289&sprefix=chalkboard+chal%2Caps%2C230&sr=8-24
https://www.amazon.com/AmazonBasics-Steno-Books-Sheets-12-Pack/dp/B07TLYTDXF/ref=sr_1_1_ffob_sspa?crid=K8A3OT3SWHNY&dib=eyJ2IjoiMSJ9.LX_K-snh1IEP4UtBppQC5pyVmeP0hanxARjD-nEvpQhwtSTEfR7yv5Xn8LIkVxoP7Uy_7ORgtWAuvLIY2OdaVe-8MKkltLjGZXzs_Z5_cfAhrqCKOKemSdzpI73ReiQZFCtA4fp4TclY3-YM9rFa8FEUqBofdHSZZ4ks0vhOk2MB0IXOopRVeOpFhoCpI0IWuHuvwsTZFighd6xlblLkjCBzBY1hHEYXAihroB3iOBFhPjTa7bejiScqse_UketL1b5rc73TIWdaLZ6KvqMWheelzmz2OrDABZko3h70qlY.hIxk8DI_MnBjnaZ62xMBdsfm5icDXHK6tIj6qcwYUVA&dib_tag=se&keywords=small%2Bnotebooks&qid=1772401924&sprefix=small%2Bnotebooks%2Caps%2C284&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1
https://www.amazon.com/Sketchbook-Supplies-Activities-Coloring-Sketching/dp/B0DF77698M/ref=sr_1_1_sspa?crid=3EFX6GWECGN98&dib=eyJ2IjoiMSJ9.UQGivpm9suAygjhDrQ4wKygNSmqkaFySTPq1EiDg2o4TvzOGZojvnt1-JehHaML9e-IZmPYorbPhvhPVqat3evknencS_Yx6f62rDncNgN9QOrqFlyLC17hiZ_BpkxQvUkI68yQ4sazPmEfdpH-yT2F1vTSCmtU3-q4vcLEZ0-L1hS1Z1ztTdt9zZILdV5rlYr0mRK8TKTYHsp0kAhy8G-HwNNn-KwQfpZ9-ybBJ0qF1QT-rPCZjG0sz0zhMuauzjzJtiGS-uz_fEuJg_CS7XpXK1CtHpTRXZ5HhGL5hZFg.AtAGrrEuQSGDzJn0Xk8H8Y4H9rwVT0htQ-aZbXrNfUc&dib_tag=se&keywords=sketch%2Bbooks&qid=1772402126&sprefix=sketch%2Bbooks%2Caps%2C245&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1
https://www.amazon.com/Drawing-Sketching-Painting-Coloring-Supplies/dp/B0DPHX35C7/ref=sr_1_2_sspa?crid=LVW1ERQUX6G4&dib=eyJ2IjoiMSJ9.H3R2WcrEqjM6ipu3nB2BiAaRak-DEjwGdjpOa-uwdsvjAnMgpo-lWCUnMS4cNfKrSKapgxTxf_hz3Dm48nnzswbtMWxVQpODzfKVjGvmMG7qGk8iWpjVjlkc0FYXC6jSOAok8GNnRTgDt_sNPcZXf_60MPx3gDZhGHLgNXF8-c8JibYuME_dvqHLj_Ywj3ich58plGTSxSq4FxxGlbqEMy244db8VOL0raHvehOj7M0h3Eh_Epskyvt2rYullGlEuEfDxDLPwRQT1hXbCNz6Pk60nZu9hX8lWTwob2K8R-Q.PiauM6ZO80xHD1z51P4VW0alILylNMYP-N0Zwop3WwI&dib_tag=se&keywords=plain%2Bpaper&qid=1772402362&sprefix=plain%2Bpaper%2Caps%2C218&sr=8-2-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1
https://www.amazon.com/Cardstock-Assorted-Construction-Printing-Decorations/dp/B0FMJC32WM/ref=sr_1_3_sspa?crid=J7FFLQMA874L&dib=eyJ2IjoiMSJ9.SaP2JpFJ-dWFYhu5zV1fVo5Z-Y2HP8xHLSP3z1EXUnN_qUaWxNbLcjKYjV5F-7tzuwMkis9GA071jT-ZwM_935OznxHd0KHqTxC8pTBt5QoONM8c0EtfQRWvF_QkoOWGsULo0-tJBMMQMt1mvVLEnXfHv_f4FwiemPC1nfKHkXM6D5ZZhS00gracCnl36IeYdnjeadZ9Z2KOj_XlOhw4t43erkfY-oe7mOXBcLxzYbCisv5g_j6gR3qb6nDA4-yKlzuQcMkA5uBd_oUQqLXmLbbIyARLPm8xnwqRLzzpQQw.vSN51rPuQ5WwlTtWnnJ5cnky8ZoGSAWD27O_gD35zrk&dib_tag=se&keywords=50%2Bsheets%2Bcolored%2Bpaper&qid=1772402588&sprefix=50%2Bsheets%2Bcolored%2Bpaper%2Caps%2C221&sr=8-3-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1
https://www.amazon.com/Construction-Assorted-Standard-Projects-Enday/dp/B0GDH3YN9K/ref=sr_1_4_sspa?crid=19M4SFYNOJJUQ&dib=eyJ2IjoiMSJ9.zPp3au5hzUla-dA3pg5CpyAZ-gTvNtvz_SBJzP4TksF3XzLvoAtKPOVST5JWLq72GLTbbBrd8toPr-YC5nUxPUjMiUO2OIll5v3dLL2K7z12QDIJj1LVaGhSheDVYww6OckOYBaWPSUEYPzoC82xdLVsmQL6jmovX4m6pORpmnfI3Tz2f1MNJ0YHKt1Rtl37-ZNbuNmFkHj2vSRuJq99p1eGwhloDqed0vq9sMY3UNQgYxd2C9qOdUuhqHTu1WLbaFFi0dhMNYtLAlYJj3q1LYOYSZfD1CxeUbfEiOMP38Q.p8ZEV8qxOUD3TDDxsLo_hliCjp8ovL_4Q2RkpS3uJAs&dib_tag=se&keywords=construction+paper&qid=1772404183&sprefix=construction+paper%2Caps%2C239&sr=8-4-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
Glue Sticks
http://amazon.com/Elmers-Disappearing-Child-Friendly-Acid-Free-Washable/dp/B003ULCZ7M/ref=sr_1_6_pp?crid=23QCPBL8YNAM5&dib=eyJ2IjoiMSJ9.uK3pvMOuTuOwMMFcAINpHtFoiIpa6YiVbaQ_rPKIBGG8y_vt21pcrpWSNgYgVLLNpXCBoS7PMxhD_StBoyF9SwlA1ro0mzH5JGqPurZAoah6cJhmgVIpVkbY1412qLB7m17cKNTGNe38g4MFyCPeSbSZojblRI0PMUwHw8cZwM1Xl-VR0ChW_86hQa47wRaM65obBsYKJ28h7oaeDwCsQzxVOi3wjyQMIx9jQPkmiCd0SlJZYTb4DuBIBVcyt4uNbn0XO9kyMEVjXzfh7WjG8y49qdpbMt8wr3lkv41vuaU.lDrjWmBdtHbXiB4dDEFROHnqnLgHDWhPntW-aeujqtE&dib_tag=se&keywords=glue+sticks&qid=1772404327&sprefix=glue+sticks%2Caps%2C219&sr=8-6
https://www.amazon.com/LIVINGO-Scissors-Stainless-Children-Assorted/dp/B07TXVGGQM/ref=sr_1_6?crid=27W2HBT2AI0T8&dib=eyJ2IjoiMSJ9.jEK0ycBrFeCKqSQw1GAOAYv0Ndml8aYsaWdyXfo37eeMRy3-ULLyfP0LHgxQuWoTgpcvrTUNiuUibnma_28sgj8b0n5BbGdAhpKS29YfLu57AmSIPk-kJoOj7CxzWQYdEuIhuqKJRiOBrXBYBUX_Tn8qqqH6jJnAH193PCQ659xLWKnFe8PEXMoQh1DdO_FYGP1IXt6NbpRl7XU964LKNCbkLUU2_0oiNX5MlmYkYQhU_i_IfgdZ3EOIkGQYLCHtuU3IEQhEeWbxZvGfJEeXxOxqRJl7FG6oQgoFOd6Engs.Q3Q7UtqD-vTCwf6ogNa5P0zMzbOx5XXOr6FqM4AWDn4&dib_tag=se&keywords=safety%2Bscissors%2Bfor%2Bkids&qid=1772404426&sprefix=safety%2Bscissors%2Caps%2C217&sr=8-6&th=1
Watercolor Paint Sets
http://amazon.com/FUMILE-Watercolor-Watercolors-Paintbrush-Washable-Classrooms/dp/B0D452F63T/ref=sr_1_9?crid=3O9YRN77N49A4&dib=eyJ2IjoiMSJ9.YDIA-S9cm6xRdFs02OIER3pheetV97KAp6_EfdLP5OwpkFOiS9-eD8QMX7mX9YVCYpsZk3VnMcLmE54W4E1wwq98WgUHF9D6MNWOS2UqsdQX-wVbgyTCIPUfMwNLgxfb7G_C6Ir3kFeBcPg2pW05ugjYIX8Sbg5_jUzGmD8M_creiwRtGC_Ce_h52btFRucKgJhvtBVQwLfUvKF63eIrNZO25huPUEjPhx-c1aWciNFNUb9u9m_OLnIHVhdMUqNINZ8pAOB8vfOg15B029lu6pUGlslKIT6mOMR_jpxZZBo.ex0Lwi07xqkLsCiVJpvH5duwzv8P9SwNRchDzdayS0U&dib_tag=se&keywords=watercolor+paint+sets&qid=1772405726&sprefix=watercolor+paint+sets%2Caps%2C223&sr=8-9
https://www.amazon.com/Classroom-Incentive-Colorful-Stickers-Teaching/dp/B0CY5GNYN4/ref=sr_1_9?crid=1JP625EMKPYYE&dib=eyJ2IjoiMSJ9.1duyaykWI0m4d_T46Cy9XaNFjC6IlGQYXWDGQ93_g1qwfusWNjiKI7gGASOKE4NH0DB5Iu6r7xmsQAiqZOSAmqPUPvy7eJ1N9ZveQVRf05NxyrO3C-LVvAmxEAq6PKhQdEsmxE2GUZ-FwVskXNCSIegfeKTyHCUxyuek5coz4hbCQia01BBIJbI0OyzaTm5ZEuRSno3u47ZZeuPp8ZlXzlE5iDoAqpyGwnpsBhk-juzxWV0FjdK5YFO95bvW1Wf56ViQ-yhJXi499LYpkHHkF0AOtlOtE5yYxy8Ej0WdiS4.8p7WgngEe_d4Dq8mFsmSrXol9VgWzg0iHF7EF1Q6xFY&dib_tag=se&keywords=sticker+charts+for+kids+incentives&qid=1772407411&sprefix=sticker+charts+%2Caps%2C226&sr=8-9
https://www.amazon.com/100-first-words-portuguese-pronunciations/dp/2384120131/ref=sr_1_2_sspa?crid=2VSDAUEITXP27&dib=eyJ2IjoiMSJ9.vLWio83o7yhGif8olwuCeoQ5dRsK3HodaOl19NqwkWLgHCv_dJUEqIeFUeFuuu9PlWq8BV2fPiTUWMw-sQweKkyzXmUtW6gn_RzA6HYmk1MyO4FxdpVK0O8XAbXdsVHPkTsSSpfig1G_2SdxrLJpswncvaLSEZvokELSZ9iKxHg3_wvSnztxMtzPW7vVj0_DJQzjr6_OiBvFctKexWK4SM-vDwQUt7MMu6OpJJwd48E.A6sl8u0Df29cmd9NfzB9pge0IqWoqxn6O7umIJO-S-4&dib_tag=se&keywords=portuguese+picture+books&qid=1772407538&sprefix=portugese+picture+book%2Caps%2C213&sr=8-2-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
https://www.amazon.com/Puzzles-Kids-Ages-3-5-Educational/dp/B09XHJLDPD/ref=sxin_17_pa_sp_search_thematic_sspa?content-id=amzn1.sym.576df158-adba-4960-a4d1-ed8f3af4499d%3Aamzn1.sym.576df158-adba-4960-a4d1-ed8f3af4499d&crid=1JMIR8POO426A&cv_ct_cx=small%2Bpuzzles%2Bfor%2Bkids&keywords=small%2Bpuzzles%2Bfor%2Bkids&pd_rd_i=B09XHJLDPD&pd_rd_r=9da889af-e81c-4d55-bebe-7f6c5333c799&pd_rd_w=r6C9r&pd_rd_wg=F9rJb&pf_rd_p=576df158-adba-4960-a4d1-ed8f3af4499d&pf_rd_r=2QX8AH30TYFTS180G32K&qid=1772407667&sbo=RZvfv%2F%2FHxDF%2BO5021pAnSA%3D%3D&sprefix=small%2Bpuzzles%2Caps%2C212&sr=1-5-2ba20395-0066-4733-8f7b-784cee4cdeb7-spons&aref=o3sZwWxAcJ&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9zZWFyY2hfdGhlbWF0aWM&th=1
https://www.amazon.com/HSDAV-Math-Linking-Cubes-Manipulatives/dp/B0GGCB87P5/ref=sr_1_2_sspa?crid=2L8IT9KGP63AW&dib=eyJ2IjoiMSJ9.DsZDZBJccsGkd8FnlRekIP-nqyWgqBB-uabrYvBxiHicEu4fCgto07MqYlbmeI8ohuaLFtbn96_IjXpUkwtmxNLIK_DeguAzLZPp8pPr9rwxAt5j_o_Jt-VlnbbxyB_EtOe4e_nx4Uz22qgAgXrn-qY7JVopuQHP9l8-IJaToHz1TuGyoK0i9dz8gVqXxNpgbY5LxSFGoxYA8c2d_jVWXvvsacPiAB9APQml2i9Z24w3eQhIUENkKdyUO1ZjFSzaeYJsoQbQ_OkayXP3rjd6vMOw1nVLMY7tCOR6RsetVGg.Px-f8E7339U0F6ImyH07loUCkFuoDEkDhcM41y2rDJc&dib_tag=se&keywords=counting%2Bblocks&qid=1772407809&s=toys-and-games&sprefix=counting%2Bblocks%2Ctoys-and-games%2C195&sr=1-2-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1
Any flip flops will work - used or new. Here is a link for the Amazon ones
https://www.amazon.com/Halfchet-Unisex-Flops-Colors-Summer/dp/B0CRHMNJMJ/ref=sr_1_42?dib=eyJ2IjoiMSJ9.6yu39gMdBfHONryIkeh2gtdwq7l_CjmEM8_2XON-XwoHqjzk38PoviArCfYpBX8-ampEYR--0vO_OJgQAT7HBu_aow0gBdV5QJLCESoHKMsW5Zebg-0Q9rxLe5Li1IXjoPS1YSgcNsTzgBh5IymXrZhiP0uMK6iI_tiaCPCLDraTxuRtPgu30p0KSkdDO4gEivNIbbk2QoqIlH9nKfIuLLMCnD6XBGPqEGWNsZRxK8IUQsLgq3cZVbsUSVqtRMxowCosL0fMEkE-kfAVBHkC7GXwUgPhSzua9BAk_xYRdro.QOAJD5kb-LdgWwTwg6_B93XEv3veSU3dPPR_TYIHb3k&dib_tag=se&keywords=kids+flip+flops&qid=1772407944&sr=8-42
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!