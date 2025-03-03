Prairie View, Inc.'s Silent Auction

1901 E 1st St, Newton, KS 67114, USA

Abuelo's Gift Card item
Abuelo's Gift Card
$25

$20 Value
Wichita Wind Surge Tickets (2) item
Wichita Wind Surge Tickets (2)
$85

Catch all the action at Riverfront Stadium with two (2) lower bowl tickets to a Wichita Wind Surge home game of your choice during the 2025 season! Enjoy an up-close view of the excitement as Wichita’s hometown team takes the field. Valid for any 2025 regular season home game (subject to availability).
Bark Box Package item
Bark Box Package
$50

Treat your furry friend to tail-wagging fun with two (2) BarkBox gift certificates! Each certificate can be redeemed for a one-month subscription to BarkBox, delivering a themed box of high-quality toys, treats, and surprises right to your door. Each certificate is valid for one (1) free month of BarkBox. Perfect for dogs of all sizes and breeds!
Kendra Scott Pendant item
Kendra Scott Pendant
$100

Add a touch of elegance to any outfit with the Kendra Scott Gold Ivory Mother-of-Pearl Pavé Elisa Pendant. This timeless necklace features a stunning ivory mother-of-pearl stone, accented by a delicate pavé frame, all set in a classic gold finish. - 14k gold-plated over brass. - Ivory mother-of-pearl stone with pavé crystal accents. - Adjustable chain for the perfect fit. - Signature Elisa Pendant design – a Kendra Scott favorite!
Chicken & Pickle Experience Package item
Chicken & Pickle Experience Package
$100

Enjoy a fun-filled outing at Chicken N Pickle with this exclusive package for four! Whether you're a pickleball pro or just looking for a great time with friends, this experience has everything you need for an exciting match and a delicious meal. - 60 minutes of court time for up to 4 players. - Paddle & ball rental included. - Two (2) shareable appetizers to enjoy.
Club Car Wash MVP Package item
Club Car Wash MVP Package
$150

Keep your car sparkling clean with a 3-month MVP Unlimited Membership to Club Car Wash! Enjoy the convenience of unlimited premium washes and maintain a showroom shine all season long. - Includes unlimited washes for three (3) months. - Valid at any Club Car Wash location. - Membership covers top-tier wash services.
Sand Creek Golf Club - 4 Rounds of Tee Time item
Sand Creek Golf Club - 4 Rounds of Tee Time
$150

Hit the greens with four (4) rounds of golf at Sand Creek Station Golf Course in Newton, KS! This award-winning course offers a beautiful and challenging layout, perfect for golfers of all skill levels. Includes four (4) rounds of golf (tee times subject to availability). Valid for the 2025 season.
Kansas City Royals Tickets (4) item
Kansas City Royals Tickets (4)
$200

Enjoy a day at the ballpark with four (4) tickets to a Kansas City Royals home game of your choice during the 2025 season! Cheer on the Royals at Kauffman Stadium and experience the excitement of Major League Baseball firsthand. Valid for any 2025 regular season home game (subject to availability).
Walnut River - Brewer for a Day item
Walnut River - Brewer for a Day
$275

Step into the world of craft brewing with the "Brewer for a Day" package from Walnut River Brewing! This once-in-a-lifetime experience lets you get hands-on in the brewing process and enjoy a full day of fun, learning, and, of course, beer! - Walnut River Brewing gear to take home as a memento. - Guided tour of the production facility, where you'll see how the beer is made. - Crash course in the brewing process, with hands-on involvement. - Lunch and beer provided throughout the day—enjoy fresh brews while you work! - A photograph in the facility to remember your brewing adventure.
Winspire Italian Cheese Tasting Experience: At-Home Package item
Winspire Italian Cheese Tasting Experience: At-Home Package
$550

Embark on a gourmet adventure with this at-home Italian cheese tasting experience from Winspire! Enjoy a curated selection of artisanal Italian cheeses, delivered right to your door, and take your taste buds on a flavorful journey through Italy. - Various artisanal Italian cheeses, each with descriptive tasting notes. - Balsamic vinegar, assorted jams, and Chianti wine jelly to enhance your tasting experience. - Winspire booking & concierge service to assist with scheduling and ensure a seamless experience.
Winspire In-Your-Kitchen Cooking Class Experience item
Winspire In-Your-Kitchen Cooking Class Experience
$650

Learn to make a gourmet meal at home with step-by-step coaching from a professional chef! Receive a shopping list and fire away with all your questions in a lively, hour-long interactive virtual class. Enhance your culinary skills and techniques or discover new ones with top Los Angeles-based chef. With over 10 years’ experience at James Beard award recipient and Michelin restaurants or equivalent establishments.
Wichita Thunder VIP Package item
Wichita Thunder VIP Package
$200

Get ready for an unforgettable hockey experience with four (4) VIP tickets to a Wichita Thunder home game! Enjoy the excitement of the ice with premium seating and exclusive benefits for the ultimate fan experience. - Four (4) VIP tickets to a Wichita Thunder home game. - Access to exclusive VIP areas and amenities. - Premium seating for the best view of the game.
Decorative Figurine item
Decorative Figurine
$75

By Carla Mann
Decorative Figurine/Bookstand item
Decorative Figurine/Bookstand
$75

By Carla Mann
Hawaiian Bros. Raffle Box item
Hawaiian Bros. Raffle Box
$150

Includes 4 $25 Gift cards
WSU Men's Basketball Tickets (4) item
WSU Men's Basketball Tickets (4)
$80

Enjoy the excitement of college basketball with four (4) tickets to a Wichita State University men's basketball game during the 2025 season! Experience the energy of the Charles Koch Arena as the Shockers take on their opponents. Valid for any 2025 regular-season home game (subject to availability).
WSU Women's Basketball Tickets (4) item
WSU Women's Basketball Tickets (4)
$80

Catch all the action with four (4) tickets to a Wichita State University women’s volleyball game during the 2025 season! Watch the Shockers compete live at Charles Koch Arena and enjoy the fast-paced excitement of college volleyball. Valid for any 2025 regular-season home game (subject to availability).
WSU Volleyball Tickets (4) item
WSU Volleyball Tickets (4)
$80

WSU Softball Tickets (4) item
WSU Softball Tickets (4)
$80

Catch all the action with four (4) tickets to a Wichita State University women's softball game during the 2025 season! Watch the Shockers hit the field and cheer them on to victory at Wilkins Stadium. Valid for any 2025 regular-season home game (subject to availability).
YETI Cooler & Cups item
YETI Cooler & Cups
$200

Key Lime Soft Cooler 20 oz Tumbler 26 oz Bottle
Spinal Flow Package item
Spinal Flow Package
$400

Experience the healing power of Spinal Flow Therapy with this exclusive package from Breathe Deep Works! This therapy is designed to enhance your spinal health and overall well-being, helping to relieve tension, improve mobility, and promote relaxation. - Consultation to assess your needs and goals. - 12 Spinal Flow Therapy sessions tailored to your body. - Sessions are designed to improve spinal health, reduce stress, and restore balance.
Massages for a Year item
Massages for a Year
$610

Relax and unwind with one year of free massages at Breathe Deep Works! Enjoy a full year of rejuvenating treatments that will help you de-stress, reduce muscle tension, and promote overall well-being.
Gambino's Pizza Gift Card item
Gambino's Pizza Gift Card
$25

$25 Value

