A circular logo with "PRAY FOR LAINE INVITATIONAL" in purple text, adorned with purple flowers and a sprig of lavender at the top, features a golf ball on a tee with a flag and a heart in the background.

Hosted by

Orthopaedic Medical Group Of Tampa Bay Fund Inc

About this event

Pray for Laine Invitational

11602 Westchase Golf Dr

Westchase, FL 33626, USA

Platinum Sponsor
$5,000

Two (2) foursomes (8 golfers) · Logo on tournament banner & sponsor board · Logo on golf gift bag item · Hole sponsorship included · Recognition during awards presentation · Recognition on website & social media

Gold Sponsor
$3,000

One (1) foursome (4 golfers) · Logo on tournament banner & sponsor board · Hole sponsorship included · Recognition during awards presentation · Recognition on website & social media

Silver Sponsor
$1,500

Two (2) individual golfers · Logo on tournament banner & sponsor board · Recognition on website & social media

Hole Sponsor
$300

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