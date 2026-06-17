Pray for Laine Invitational

About this event
Two (2) foursomes (8 golfers) · Logo on tournament banner & sponsor board · Logo on golf gift bag item · Hole sponsorship included · Recognition during awards presentation · Recognition on website & social media
One (1) foursome (4 golfers) · Logo on tournament banner & sponsor board · Hole sponsorship included · Recognition during awards presentation · Recognition on website & social media
Two (2) individual golfers · Logo on tournament banner & sponsor board · Recognition on website & social media
Sponsor recognition at one hole
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