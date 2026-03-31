Andale Elementary-middle School Home & School Organization Inc

Hosted by

Andale Elementary-middle School Home & School Organization Inc

About this event

Pre-Packaged School Supply Kits

Pre-K Supply Kit item
Pre-K Supply Kit
$40

Does not include requested $5 donation for supply replenishment.

Kindergarten Supply Kit item
Kindergarten Supply Kit
$45

Does not include wireless mouse or headphones - those will need to be purchased separately.

1st Grade Supply Kit item
1st Grade Supply Kit
$40

Does not include wireless mouse or headphones - those will need to be purchased separately.

2nd Grade Supply Kit item
2nd Grade Supply Kit
$45

Does not include wireless mouse or headphones - those will need to be purchased separately.

3rd Grade Supply Kit item
3rd Grade Supply Kit
$45

Does not include wireless mouse or headphones - those will need to be purchased separately.

4th Grade Supply Kit item
4th Grade Supply Kit
$45

Does not include wireless mouse or headphones - those will need to be purchased separately.

5th Grade Supply Kit item
5th Grade Supply Kit
$45

Does not include wireless mouse or headphones - those will need to be purchased separately.

6th Grade Supply Kit item
6th Grade Supply Kit
$40

Does not include wireless mouse, headphones, calculator or trapper keeper - those will need to be purchased separately.

7th Grade Supply Kit item
7th Grade Supply Kit
$40

Does not include wireless mouse, headphones, calculator or trapper keeper - those will need to be purchased separately.

8th Grade Supply Kit item
8th Grade Supply Kit
$40

Does not include wireless mouse, headphones, calculator or trapper keeper - those will need to be purchased separately.

Additional Amount item
Additional Amount
$10

For additional cost(s) related to added supply list items. Only select if you ordered prior to 4/8/26. Update quantity according to number of kits previously ordered.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!