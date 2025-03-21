Pilates Class

Woodsburgh Home (address provided upon registration)

General Admission
$36
Sponsor a Chayal Kit
$180

Includes 1 Gen Admission ticket

Sponsor a Tactical Package
$360

Includes 1 Gen Admission ticket

Sponsor a Combat Package
$1,000

Includes 1 Gen Admission ticket

Sponsor: Adopt a Chayal
$2,000

Includes 1 Gen Admission ticket

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing