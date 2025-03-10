Pre-Register Now Open for ECHO Kids Summer Camp - Summer 2025!

eventClosed

Pre-Registration for ECHO Kids Summer Camp 2025
$35
Pre-Register for ECHO Kids Summer Camp 2025! Limited Spots Available! Secure your child’s spot for an unforgettable summer! Pre-registration requires a $35 non-refundable deposit, which will be applied toward tuition when your child enrolls. 📅 Camp Dates: July 7 – August 15, 2025 🕒 Camp Hours: 9:00 AM – 4:00 PM (Before & After Care Hours Available) ✔️ Open to children ages 5 & up Spots are limited—reserve today! Full enrollment details will be provided after pre-registration. 📩 Questions? Contact us at [email protected]

