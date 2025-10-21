Pre-Registration for 2026 Great Day

Hosted by
About this event
Regular Booth Space (10x10)
includes 7% sales tax
For our young crafters 16 years old and younger
includes 7% sales tax
Regular Booth Space (11x11)
includes 7% sales tax
12x12 up to 25x20 feet
includes 7% sales tax
26x20 to max. 30x20 feet
includes 7% sales tax
Designated parking for vendors
includes 7% sales tax
Make a deposit on your reservation
Make a deposit on your reservation
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!