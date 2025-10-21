GFWC Oviedo Woman's Club

Hosted by

GFWC Oviedo Woman's Club

About this event

Pre-Registration for 2026 Great Day

Arts and Crafts Booth
$187.25

Regular Booth Space (10x10)

includes 7% sales tax

Arts & Crafts Kids Booth
$26.75

For our young crafters 16 years old and younger

includes 7% sales tax

Food Vendor Space Fees
$214

Regular Booth Space (11x11)

includes 7% sales tax

Food Vendor Space Fees
$374.50

12x12 up to 25x20 feet

includes 7% sales tax

Food Vendor Space Fees
$535

26x20 to max. 30x20 feet

includes 7% sales tax

Lot Parking
$26.75

Designated parking for vendors

includes 7% sales tax

Deposit
$107

Make a deposit on your reservation

Deposit
$214

Make a deposit on your reservation

Add a donation for GFWC Oviedo Woman's Club

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!