Preschool for the Arts at St. Anne's - Silent Auction

Annapolis Blues FC - 4 Admission Tickets
$25

Starting bid

Enjoy 4 admission tickets to any double header home game this 2025 season. Annapolis Blues FC is an American soccer club. It currently competes in the Chesapeake Division of USL League Two, considered the fourth tier of the United States soccer league system. ($200 value)
Annapolis Ice Cream Co. - $25 Gift Card + T-Shirt
$10

Starting bid

Treat yourself to a visit at one of Annapolis Ice Cream’s three locations with this $25 gift card and a bonus t-shirt. Enjoy premium, creamy, and homemade ice cream while indulging in a truly sweet experience. WORK HARD. PLAY HARD. EAT ICE CREAM.
2 Hr Annapolis Sailing Cruise For 4 people + AMM swag
$50

Starting bid

A Wilma Lee Heritage cruise certificate for 4: Experience Annapolis and the Chesapeake Bay like never before on this guided two-hour heritage tour aboard the historic Skipjack Wilma Lee. Learn about the city’s history and the ecology of the Bay while viewing landmarks like the Chesapeake Bay Bridge and the Naval Academy. Tour guides will identify and share fun facts about native Chesapeake Bay wildlife along the cruise. Perfect for families and maritime enthusiasts. Included with this is a complimentary Annapolis Maritime Museum - branded boat bag. Valid: April - October 2025. ($200 value)
Annapolis Sailboat Show - 2 Preview Day Tickets
$25

Starting bid

2 complimentary preview day tickets for the Annapolis Sailboat Show on October 9, 2025! Expires 10/9/25 @6pm
Annapolis Powerboat Show - 2 Preview Day Tickets
$25

Starting bid

2 complimentary preview day tickets for the Annapolis Powerboat Show on October 2, 2025! Expires 10/2/25 @6pm
Arts & Crafts Playdate with Ms. Tracey
$50

Starting bid

Join Ms Tracey for an afternoon of arts and crafts fun! The winner plus up to 3 friends (4 children total) will coordinate directly with Ms Tracy to schedule your afternoon playdate. From 12pm-3pm your children and friends will eat lunch on the PASA playground and enjoy some one on one craft time with one of our most beloved and creative teachers. All craft supplies are included and activities will be curated based on ages of children. Please plan to pack a lunch box for your child(ren). Child and friends do not need to be enrolled in summer camp that particular day, but should be actively enrolled in PASA.
Artworks Studio - $100 Gift Card
$25

Starting bid

Pick up your palette and have fun! Artworks Studio offers a variety of after-school art classes, homeschool art, birthday pARTies, summer art camps, ArtNastics camps, parent-child art sessions, workshops, Kids Night Out events, no school camps, and more! The certificate is valued at $100, good towards any class, event, or program at either studio location. Valid until 2/7/26.
Baltimore Aquarium - 4 Admission Tickets
$25

Starting bid

Enjoy admission for 4 to Baltimore's National Aquarium and learn about animals from all over our blue planet—from the depths of the ocean to the canopy of the rain forest—and discover the connection they all share with water. Valid until 10/8/25.
2 Bottles of Wine - Migration Pinto Noir
$50

Starting bid

Enjoy an evening with not one, but two bottles of 2015 Migration Russian River Valley Pinot Noir (750 ml each) from Bay Ridge Wine & Spirits ($200 value)
2 Bottles of Wine - Brooks Note Pinto Noir
$25

Starting bid

Enjoy an evening with not one, but two bottles of Brooks Note 2021 Pinot Noir / Petaluma Gap (750 ml each) from Bay Ridge Wine & Spirits ($110 value)
Chesapeake Baysox Home Game: 2 Box Seats
$25

Starting bid

2 Box Seats to 1 Chesapeake Baysox Home Game. Must be a 2025 regular season game. Not valid for Saturdays or July 4 and tickets are based upon availability.
Black Market Bakers - $25 Gift Card
$25

Starting bid

Kickstart your morning with a scrumptious pastry or enjoy a hearty sandwich on freshly baked bread for lunch at Black Market Bakers. Use your $25 gift card and have yourself a sweet experience at their Edgewater or Port Annapolis locations!
Boatyard Bar & Grill - $100 Gift Card
$50

Starting bid

The Boatyard’s “all killer, no filler” crab cakes are famous. The abundant raw bar serves a variety of the freshest oysters, mussels and shrimp around and daily fresh fish specials highlight local seafood. Enjoy brunch, lunch or dinner with your $100 gift card.
1 Full Day Mascot/Character Costume Rental
$25

Starting bid

Have a child's birthday party coming up? Choose between the many character costumes to dress up as and create memories to last a lifetime for your little ones. Costumes are to be picked up in Bowie, MD the night before the event or morning of and are to be returned the night of the event or day after (if feasible or told otherwise). ($125 value)
Cakes By Amy - 1 Custom Gourmet Cake
$40

Starting bid

Enjoy a 4x6 custom gourmet cake for any special occasion from Amy Cakes (value $100)
Chart House - 4 Person Waterfront Table for Parade of Lights
$50

Starting bid

Experience the evolution of dining with Chart House Prime - where sophistication meets trendsetting cuisine. Enjoy a 4 person waterfront table reservation for the 2025 parade of lights on 12/13/25. Complimentary food/beverage accompaniments included.
Claire Ward Fine Art - 1 Custom Boat or Home Painting
$50

Starting bid

Custom Boat or Custom Home Watercolor Painting made by Claire Ward Fine Art. (value $500)
Cooper's Hawk - Lux Wine Tasting for 4
$25

Starting bid

Experience Cooper's Hawk Napa-Style Tasting Room with a guided LUX wine tasting for 4! The tasting lineup is updated monthly, offering a fresh discovery experience each time. Cheers!
Davy Dance - 1 Free Week of Summer Camp + Swag Basket
$50

Starting bid

Davy Dance is a family run business specializing in developing performance artists who have solid technique, a passion for dance and a strong sense of commitment to their craft. Winner will receive 1 free week of summer camp. Expires 8/4/25. Swag basket includes tote, skirt, tights, ballet slippers, bracelets and scrunchy for your little dancer! (value $400)
DeNovo Farm - 1 Free Introductory Riding Lesson
$25

Starting bid

DeNovo Farm, located in Gambrills is everything horse! Riding lessons (Western and English) Boarding (24/7 turn out!) Training (breaking and behavioral correction) Horses currently for sale and lease! Enjoy a free introductory 1 hour riding lesson for children or adults!
DeNovo Farm - 1 Free Introductory Riding Lesson
$25

Starting bid

DeNovo Farm, located in Gambrills is everything horse! Riding lessons (Western and English) Boarding (24/7 turn out!) Training (breaking and behavioral correction) Horses currently for sale and lease! Enjoy a free introductory 1 hour riding lesson for children or adults!
Eco Adventures - 4 Jungle Express Passes
$25

Starting bid

Four Jungle Express passes. What is a Jungle Express? Join us at Eco Adventures for a live animal presentation for the whole family! Each program will have different themes and animals! Meet, touch, tour our facility and learn about some of our most loved animal ambassadors. Visit their website under the public programs page to see the experiences.
Embark Designs - In-Home Consult w/5 Hours of Design Work
$50

Starting bid

Complimentary in-home design consultation including up to 5 hours of design work with PASA's very own, Kathy Shaffer of Embark Designs, LLC! This opportunity could include 3D floor plan for space planning/layout, recommendation of paint colors, recommendation on new or existing furniture pieces & décor styling. Any out-of-pocket cost of actual product not included. ($475 value)
Euna Aesthetics - 1 Nano Laser Peel
$100

Starting bid

Looking to polish your skin but only have the weekend? Meet NanoLaserPeel—the lunchtime peel for a brighter, more even complexion brought to you by Euna Aesthetics in Annapolis. ($600 value)
Forward Brewing - $50 Gift Card
$25

Starting bid

Enjoy all things Forward Brewing with this $50 gift card
Glo30 - 1 50 minute Facial + Swag Bag
$50

Starting bid

Glo30 Annapolis is donating a Signature SmartGlo 50 minute medical grade facial, along with a swag bag containing a hat, lip balm and at home facial GloPack.
Goldfish Swim School - 4 Consecutive Swim Lessons + Extras
$50

Starting bid

At Goldfish Swim School, swim lessons are more than just mastering strokes; they are a blend of skill-building, socialization, and achieving personal swimming goals. Enjoy 4 consecutive swim lessons + membership fee, goggles & extras goodies for your kiddo! ($250 value)
Graul's - $50 Gift Card
$25

Starting bid

From our fresh, delicious seafood, meat and produce to baked goods, baked fresh daily in each market, you’ll appreciate why Graul’s has been Your Good Food Grocer since 1920.
Homestead Gardens Mommy & Me Gardening Set + Gift Card
$50

Starting bid

Nothing but the best quality from Homestead Gardens! Enjoy some bonding time gardening with your little one. Includes: $25 gift card to Homestead, junior gardening kit, adult gloves, bouquet garden collection, stainless trowel, sun hat, watering can & kneeling pad. (value $300)
3 HyperKidz Admission Passes + Stuffy
$25

Starting bid

Explore our indoor playgrounds. Come play with us using these 3 admission passes while your kiddo enjoys the bonus stuffy!
International Spy Museum - Admission for 2
$25

Starting bid

Featuring the largest permanent collection of international spy-related artifacts on public display, the International Spy Museum's mission is to create compelling exhibitions and other learning experience that shed light on the shadow world of espionage and intelligence, education and challenging each of us to engage critically with the complex world around us. Valid until May 2, 2026
Iron Rooster - $75 Gift Card
$25

Starting bid

Whether you’re looking ready to wake up early & seize the morning or prefer to sleep in and still enjoy breakfast all day; at Iron Rooster you’ll find a new twist on traditional comfort food, legendary hospitality, and a real sense of community.
2 Navy Blue Yeti Rambler 18oz bottles and Tote
$25

Starting bid

Enjoy 2 Navy Blue Yeti Rambler 18oz bottles and Scout Maryland Tote courtesy of KB Ace (Formerly True Value) on Bay Ridge! ($75 value)
Kendra Scott Daphne Gold Pave Frame Short Pendant Necklace
$25

Starting bid

Timeless yet always on-trend, there’s not much we love more than a pendant necklace. And we have a feeling the Daphne Gold Framed Short Pendant Necklace will have you equally obsessed. Between its bold frame and custom cut stone, there’s so much to love about this versatile piece. ($100 value)
$25

Starting bid

FORE! Play your best game with the Titleist USA Golf Balls two 3-Pack (6 total) featuring original Kim Hovell crab artwork printed on the balls and box. And Crab artwork golf towel to attach to your bag. ($100 value)
Naptown Sings & Plays - $50 Gift Card
$25

Starting bid

We have one main goal: make music fun and inspiring for all. At Naptown Sings…and Plays! our teachers are upbeat, keep it fun, and cater to the interests of the students, all while ensuring a high-quality music education for all.
DC's National Children's Museum - 4 Admission Passes
$25

Starting bid

Moments of delight are found around every corner at the reimagined National Children’s Museum in downtown DC! Designed for the whole family, children and parents alike will enjoy playful and modern exhibits that explore science, technology, engineering, arts, and math (STEAM) concepts. The Museum is a unique hybrid of science center content and children’s museum experiences that will spark curiosity in young innovators ages 0-12. ($100 value)
4 Navy Football Tickets for 8/30/25 Home Game
$50

Starting bid

Enjoy 4 tickets to the August 30, 2025 Navy vs. VMI football game located at Navy Marine Corps Memorial Stadium
Navy Youth Large Hoodie with Toy Helmet
$25

Starting bid

Snag this hoodie for your little Navy football lover! Size youth large. Includes toy Navy helmet.
Navy Swag - Size Adult Medium
$50

Starting bid

Enjoy this swag bag full of everything Navy! Includes: 1 - 1/4 zip long sleeve jacket 1 - long sleeve hoodie 1 - long sleeve shirt 1 - long sleeve hooded shirt 1 - short sleeve shirt 1 - winter beanie 1 - hat All clothing size Adult Medium
Navy Swag - Size Adult Large
$50

Starting bid

Enjoy this swag bag full of everything Navy! Includes: 2 - 1/4 zip long sleeve pullover shirt 2 - short sleeve shirt 1 - winter beanie 1 - visor All clothing size Adult Large
Navy Swag - Size Adult XLarge
$50

Starting bid

Enjoy this swag bag full of everything Navy! Includes: 1 - full zip long sleeve jacket 1 - long sleeve hooded shirt 2 - short sleeve polo shirt 2 - short sleeve shirt 1 - hat All clothing size Adult XLarge
Navy Swag - Size Adult XXLarge
$50

Starting bid

Enjoy this swag bag full of everything Navy! Includes: 1 - 1/4 zip long sleeve jacket XXL 1 - visor 1 - signed football 1 - watch
PACA Girlfriends Party (2 VIP Admissions)
$100

Starting bid

Wednesday, June 11, 2025 | 6 pm - 9 pm (VIP entry, 5 pm) William Paca House & Garden, Annapolis Join Historic Annapolis for the social event of the season! Wander the picturesque William Paca Garden as you enjoy a glass of bubbly and indulge in culinary creations prepared by the area's premier chefs. Shop in our festive marketplace, meet and greet with local designers, and connect with a wide network of influential women. This popular annual fundraiser supports Historic Annapolis and our mission to Preserve . Protect . Connect 21+ only. Event is held rain or shine. In the event of severe weather, an alternative plan will be established based on the current conditions, which may include rescheduling the event. VIP Ticket Includes: All-inclusive food and drink Early entry at 5 pm Access to the CovingtonAlsina VIP Party A commemorative tote from HA ($500 value)
Z-Flight Watersports - 4 Parasail Flights + Photo Package
$100

Starting bid

4 Parasail flights (highest flight is 800ft) + Photo package containing 40-50 action shots of your experience. Expires 9/30/25 ($600 value)
PASA - 1 Month Free Breakfast Club
$50

Starting bid

Enjoy 1 month free of PASA's Breakfast Club during the 2025-2026 school year. Valid for 1 child.
PASA - 3's & 4's (2025) Spring Show 2 Front Row Seats
$50

Starting bid

Enjoy 2 front row seats to PASA's 3's & 4's 2025 spring play (5/16/25). Seats will be located on the left side seating. Front row will be shared with 4 other winners.
PASA - 3's & 4's (2025) Spring Show 2 Front Row Seats
$50

Starting bid

Enjoy 2 front row seats to PASA's 3's & 4's 2025 spring play (5/16/25). Seats will be located on the left side seating. Front row will be shared with 4 other winners.
PASA - 3's & 4's (2025) Spring Show 2 Front Row Seats
$50

Starting bid

Enjoy 2 front row seats to PASA's 3's & 4's 2025 spring play (5/16/25). Seats will be located on the left side seating. Front row will be shared with 4 other winners.
PASA - 6 VIP Front Row Seats to Graduation (4's classes)
$75

Starting bid

Enjoy 6 VIP front row seats to PASA's 4's Graduation ceremony on 5/20/25 at St. Anne's Church. This is for Ms. Erin & Ms. Gibson's classes. Seats will be located on the right side seating and the entire front row on the right side is dedicated to the winner of this item.
PASA - Graduation 2 Front Row Seats
$50

Starting bid

Enjoy 2 front row seats to PASA's 4's Graduation ceremony on 5/20/25 at St. Anne's Church. This is for Ms. Erin & Ms. Gibson's classes. Seats will be located on the left side seating. Front row will be shared with 4 other winners.
PASA - Graduation 2 Front Row Seats
$50

Starting bid

Enjoy 2 front row seats to PASA's 4's Graduation ceremony on 5/20/25 at St. Anne's Church. This is for Ms. Erin & Ms. Gibson's classes. Seats will be located on the left side seating. Front row will be shared with 4 other winners.
PASA - Graduation 2 Front Row Seats
$50

Starting bid

Enjoy 2 front row seats to PASA's 4's Graduation ceremony on 5/20/25 at St. Anne's Church. This is for Ms. Erin & Ms. Gibson's classes. Seats will be located on the left side seating. Front row will be shared with 4 other winners.
PASA - 3's & 4's (2025) Christmas Show 2 Front Row Seats
$50

Starting bid

Enjoy 2 front row seats to PASA's 3's & 4's 2025 Christmas show (12/2025). Seats will be located on the left side seating. Front row will be shared with 4 other winners.
PASA - 3's & 4's (2025) Christmas Show 2 Front Row Seats
$50

Starting bid

Enjoy 2 front row seats to PASA's 3's & 4's 2025 Christmas show (12/2025). Seats will be located on the left side seating. Front row will be shared with 4 other winners.
PASA - 3's & 4's (2025) Christmas Show 2 Front Row Seats
$50

Starting bid

Enjoy 2 front row seats to PASA's 3's & 4's 2025 Christmas show (12/2025). Seats will be located on the left side seating. Front row will be shared with 4 other winners.
PASA - 1 Week Free Summer Camp For 1 Child
$50

Starting bid

1 week of Summer Camp for 1 child (family chooses which week, must be summer of 2025, child must be potty trained)
Pirate Adventures on the Chesapeake - $125 Gift Card
$50

Starting bid

Set Sail in search of fun with Pirate Adventures on the Chesapeake! Embark on an unforgettable family adventure in Annapolis, Maryland. Our pirate cruise promises real-life excitement and imaginative fun for kids, making it the perfect destination for family fun! Redemption value not to exceed $125. Expires: 10/23/28
Playstreet Museum - 2 Tickets
$25

Starting bid

2 Passes to Play Street Museum in Severna Park. It is an engaging and educational neighborhood children's museum with activities for toddlers and children up to 8 years of age. Our neighborhood children’s museum transports your young ones to The Town Square where they can explore interactive exhibits based around life in the city.
Rise Up Coffee Basket + $10 Gift Card
$25

Starting bid

Rise and shine! Enjoy this coffee themed basket including salted caramel syrup with syrup dispenser, cold brew, frother, 2 bags of coffee, 2 coffee mugs, 1 frisbee, 1 Tshirt & a $10 gift card to Rise Up!
Saltworks $800 Credit Toward Service & Winterizing Your Boat
$100

Starting bid

$800 credit to be used for service and winterizing of your boat. Saltworks Marine Service is owned and run by Barrett Hill, one of our very own PASA dads! Saltworks Marine Service will work on 4 Storke outboards, Diesel engines and generators, gas inboard and I/O engines and generators. We specialize in Yamaha, Mercury, Volvo, Penta, MerCruiser, Cummins, Yanmar, Caterpillar, Crusader, Onan, Kohler and Northern Lights. Service includes winterizing engines and boat systems and engine service. Credit can be used for max $400 in partys. Full $800 can be applied to labor. Any service over the $800 will be billed at our hourly rate of $150/hr and $2.50/mile. Please feel free to call or text with any questions. 410-703-9875
Terrie Johnson Photography - Mini Session
$50

Starting bid

15 minute photography mini session for up to 3 children. “I’m on a mission to freeze those fleeting moments in time – the belly laughs, the toothless smile, and the little quirks that make each child truly unique!” ($225 value)
The Kinney Clinic - Wellness Package + Lymphatic Drainage
$150

Starting bid

Advanced Wellness Optimization Package [Includes 6 sessions of Red Light Therapy (15 mins) + Balancer® Pro Lymphatic Drainage (40 mins) per session] "Combine the transformative power of Red Light Therapy (RLT) Ballancer®Pro for your ultimate wellness upgrade. Red Light Therapy (RLT) supercharges cellular regeneration, reduces inflammation, and revitalizes your skin. Ballancer®Pro provides advanced lymphatic massage to detoxify, improve circulation, and accelerate muscle recovery. When used together, these therapies amplify each other's benefits, offering a synergistic approach to total body rejuvenation. Perfect for those looking to biohack their health, boost vitality, or simply feel their best, this dynamic duo supports optimal balance and long-term wellness. ($1200 value)
Thrive Gymnastics - 1 Month Free Tuition
$25

Starting bid

Active and energetic classes taught by a teaching team that is committed to meeting each child where they are and helping them achieve their definition of success. Enjoy 1 month free of tuition at either location. ($100 value)
Timber Pizza - Private Pizza Making Class + $40 Gift Card
$40

Starting bid

Join a member of Timber Pizza Co. for a private pizza making class (for 4-6 adults). In this 90 minute experience, you'll learn how to make a pizza like a pro with your small group. This class will include the full process of making a pizza, provide you with fun facts and information about Timber and our products and includes beer and wine for your group. This class will take place at our flagship Timber Pizza in Petworth, DC. This class is not suitable for children, but comes with a $40 gift card to feed your kiddos while class is in session.
$50

Starting bid

An unforgettable journey that awaits you on the Chesapeake Bay. Enjoy 4 passes aboard any public cruise of your choice. ($200 value)
Wegmans - $150 Gift Card
$50

Starting bid

Customers tell us they choose Wegmans for the helpful people in our stores, the delicious meals from our chefs, and the freshest ingredients possible. By offering choice, quality, and value in every aisle, we hope to make your shopping experience a genuine pleasure.
Yoga Factory - 1 Month of Unlimited Classes
$50

Starting bid

Enjoy a month of unlimited class. Yoga Factory Annapolis or Crofton offers 5 different styles of yoga and over 75 classes a week. Try them all to get your full yoga experience! ($150 value)
Cooking with the Family Gift Basket from Ms. Gibson's 4s
$50

Starting bid

$25 Gift Card Whole Foods, $30 Gift Card Picante Restaurant, Gift Certificate to Caregiver and Me Cooking Class at Taste Buds Kitchen, 27 Piece Cookie Cutter Set, Pretend Soup and Other Real Recipes Cookbook, 1-2-3 Cook! Cookbook, 2 Kids Square Cutting Boards, William and Sonoma Kids Apron, Sprouts Farmers Market Hand Soap, Mini Kitchen Utensils, Kids Chef Knife Set, Measuring Cups & Spoons, Mini Heart Waffle Maker, Set of 3 Ivory & Sage Dishtowels, 2 Dog Print Oven Mitts, Brownie Bar Pan, 14 Inch Pizza Pan, Serving Tray
Champagne Lovers Gift Basket from Ms. Andrea's 2s
$50

Starting bid

Veuve Clicquot Bottle, Veuve Clicquot Insulated Carrier, Novelty Coin Purse, Champagne Stopper, 2 Brumate Insulated Champagne Flutes
Around the House Help Gift Basket from Ms. Amy Luca's 3s
$50

Starting bid

$50 Gift Certificate to Container Store, Craft & Playroom Labels, The Home Edit Life Book, office Accessories Kit, Task Pad, Museum Gel, Rotating Organization Tray/ Removable Inserts
Downtown Annapolis Adventure Gift Basket Ms. Amy's T/T 2s
$50

Starting bid

Downtown Annapolis Watercolor Print by Little Bit Art, Scoop Local Snapback Hat, 2 ice cream bowls & $25 Always Ice Cream Gift Card, Rise Up XL Coffee Mug & Free Drink Token, $25 Rise Up Gift Card, Kim Hovell 20 oz Stainless Steel Tumbler, Annapolis Themed Scout Soft Cooler
Grill Master Gift Basket Ms. Holly's 3s
$50

Starting bid

Stainless Steel Grill Press, Daddy BBQ Rubs & Seasoning 3 pack, Barbeque Putt Mitt Gloves, Magnetic Base Grill Light, Thermopro 1000 ft Remote Cooking Thermometer, Cuisinart 20 piece Deluxe Grill Set, Cutting Board, Stainless Steel Grill Basket
Drinks & Desserts Gift Basket Ms. Tracey's 2s
$50

Starting bid

$100 cheesecake factory gift card, $20 blue crab cupcakes gift card (one dozen mini cupcakes),1 bottle of Willm Champagne, 1 bottle La Marca Prosecco, 2 champagne glasses, Decorative cake tray, 2 decorative kitchen towels, 4 appetizer plates, Decorative Napkins
Movies, Music, & Live Performances Gift Basket Ms. Lisa's 2s
$50

Starting bid

$50 to AMC, 4 tix to any show this year at children's theater of Annapolis, candy, popcorn, tray and popcorn bags for at home movie night
Akoya Pearl Earrings
$50

Starting bid

No Annapolitan wardrobe is complete without Natural Pearl Stud Earrings. These 8mm Akoya pearls from Zachary's Jewelers should do the trick from boat to ballroom! 8mm Pearl Stud Earrings Post & Backs: 14Kt Yellow Gold
Little Ones Customized Initial Pendant
$100

Starting bid

Indulge in elegance with our Diamond Initial Pendant. Crafted with a sparkling diamonds and set in 14k white or yellow gold, this exquisite pendant is the epitome of luxury. Make a statement and personalize your style with our complete collection of initial pendants. ($1070 Value)
Mommy Has Had a Long Week Basket
$150

Starting bid

Are you or do you have in your life a burned out mom? Well this basket is sure to turn around her week! Spoil her with all the things a mother wants at the end of a long week! Reminder- Mother’s Day is right around the corner. Present this basket to the mom in need in your life, and you are sure to be her favorite! Includes: Wine- bottle of red, bottle of white, bottle of sparkling 6 hours babysitting Gift Card for Pedicure $50 Gift Card to the Big Cheese $20 Gift Card to Starbucks Organic Sourdough from Rams Bread Gift Card to Sadona Salon for 60 minute Element Massage. $50 Gift Card to Mister Car Wash $100 gift card to Acqua Al 2 4 airplane bottles of Fireball to slip in the soccer bag to enjoy while sitting through that next game in the rain From Ms Christina’s 3s class!
$500 Heather Crowder Gift Card
$100

Starting bid

A $500 gift card to be applied toward any portrait session with Annapolis photographer Heather Crowder, known for her modern and relaxed approach to photography. Whether you're looking for captivating headshots, a signature session, senior portraits, or a charming holiday mini-session, Heather’s promise is to deliver unforgettable images while ensuring a fun, enjoyable experience. Excludes school pictures and studio events. www.heathercrowder.com

