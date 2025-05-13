El Paso Sun City Pride Epscp Organization
Pride Magazine
Full Page Ad
$400
5” x 8” add .25 for bleed
5” x 8” add .25 for bleed
More details...
Add
Half Page
$250
5"x4"
5"x4"
More details...
Add
Quarter page
$150
2.5” x 4”
2.5” x 4”
More details...
Add
INSIDE BACK COVER
$425
5.25” x 8.25”
5.25” x 8.25”
More details...
Add
INSIDE FRONT COVER
$425
5.25” x 8.25”
5.25” x 8.25”
More details...
Add
BACK COVER
$475
5.25” x 8.25”
5.25” x 8.25”
More details...
Add
Add a donation for El Paso Sun City Pride Epscp Organization
$
Did you know?
We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!
Continue