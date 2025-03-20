Pride Prom - Love Lights the Way

Single Admission to prom, appetizers, beer, wine, prom picture, music from 8pm to midnight, and Bonita Springs Pride memorabilia while supplies last.
Single Admission to prom, appetizers, beer, wine, prom picture, music from 8pm to midnight, and Bonita Springs Pride memorabilia while supplies last.
Couples Admission
$100
Admission to prom for two people, appetizers, beer, wine, prom picture, music from 8pm to midnight, and Bonita Springs Pride memorabilia while supplies last.
Admission to prom for two people, appetizers, beer, wine, prom picture, music from 8pm to midnight, and Bonita Springs Pride memorabilia while supplies last.
Discount - Single Admission
$45
This is a discount single admission to prom for students, and instructors of Pole & Aerial Fitness only. Ticket includes admission to prom, appetizers, beer, wine, prom picture, music from 8pm to midnight, and Bonita Springs Pride memorabilia while supplies last.
This is a discount single admission to prom for students, and instructors of Pole & Aerial Fitness only. Ticket includes admission to prom, appetizers, beer, wine, prom picture, music from 8pm to midnight, and Bonita Springs Pride memorabilia while supplies last.
Discount - Couples Admission
$85
This is a discount couples admission to prom for students, and instructors of Pole & Aerial Fitness only. Ticket includes admission for two to prom, appetizers, beer, wine, prom picture, music from 8pm to midnight, and Bonita Springs Pride memorabilia while supplies last.
This is a discount couples admission to prom for students, and instructors of Pole & Aerial Fitness only. Ticket includes admission for two to prom, appetizers, beer, wine, prom picture, music from 8pm to midnight, and Bonita Springs Pride memorabilia while supplies last.
Discount - Single - Naples Pride
$30
This is a discount singles admission to prom for showing your support at Naples Pride. Ticket includes admission for prom, appetizers, beer, wine, prom picture, music from 8pm to midnight, and Bonita Springs Pride memorabilia while supplies last.
This is a discount singles admission to prom for showing your support at Naples Pride. Ticket includes admission for prom, appetizers, beer, wine, prom picture, music from 8pm to midnight, and Bonita Springs Pride memorabilia while supplies last.
Discount - Couples - Naples Pride
$60
This is a discount couples admission to prom for showing your support at Naples Pride. Ticket includes admission for two to prom, appetizers, beer, wine, prom picture, music from 8pm to midnight, and Bonita Springs Pride memorabilia while supplies last.
This is a discount couples admission to prom for showing your support at Naples Pride. Ticket includes admission for two to prom, appetizers, beer, wine, prom picture, music from 8pm to midnight, and Bonita Springs Pride memorabilia while supplies last.
Add a donation for Bonita Springs Pride Inc
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!