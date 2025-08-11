Print21's Shop

(NEW GRAPHIC!) "Belonging is Biblical" T-Shirt item
(NEW GRAPHIC!) "Belonging is Biblical" T-Shirt item
(NEW GRAPHIC!) "Belonging is Biblical" T-Shirt
$23.50

IN STOCK + MADE TO ORDER


If you don't see your size available, add it to the notes on your order, and we'll print it for you, made to order!


Sizes Available:

S (5)

M (5)

L (5)

XL (5)

"Ghosts are Scary, Down Syndrome is Not" T-Shirt item
"Ghosts are Scary, Down Syndrome is Not" T-Shirt
$23.50

Sizes Available:


S (1)

M (1)

XL (1)

"Ghosts are Scary, Down Syndrome is Not" Youth T-Shirt item
"Ghosts are Scary, Down Syndrome is Not" Youth T-Shirt
$15.25

Sizes Available:


YM (3)

YL (4)

YXL (3)

DSACC Onsies item
DSACC Onsies
$5.40

Sizes Available:


Short sleeve

12/18 (3)


Long sleeve

12/18 (4)

"Leave Your Mark on the World"Long Sleeve item
"Leave Your Mark on the World"Long Sleeve
$15.25

ON SALE

LAST FEW


Sizes Available:

S (2)

M (3)

2025 "Step Up for Down Syndrome" T-Shirt item
2025 "Step Up for Down Syndrome" T-Shirt item
2025 "Step Up for Down Syndrome" T-Shirt
$12.95

Sizes Available:


S (4)

2025 Youth Step Up T-Shirt item
2025 Youth Step Up T-Shirt item
2025 Youth Step Up T-Shirt
$10.75

Sizes Available:


Navy

2T (3)

3T (2)


Heather Navy

XS (1)

DSACC "Heart" T-Shirt item
DSACC "Heart" T-Shirt item
DSACC "Heart" T-Shirt
$15.25

ON SALE

LAST FEW


Sizes Available:

Black Shirt with Gold

S (3)

XL (1)


Light Blue with Grey

XXL (1)

2024 Youth Step Up for Down Syndrome T-Shirt (Heather Grey) item
2024 Youth Step Up for Down Syndrome T-Shirt (Heather Grey)
$5.40

CLEARANCE

LAST FEW


Sizes Available:

4T (1)

YXS (3)

2024 Step Up for Down Syndrome T-Shirt (Heather Grey) item
2024 Step Up for Down Syndrome T-Shirt (Heather Grey)
$5.40

CLEARANCE

LAST FEW


Sizes Available:

S (4)

M (9)

L (2)

XL (9)

2XL (2)

3XL (1)

2024 Step Up for Down Syndrome T-Shirt (Dark Grey) item
2024 Step Up for Down Syndrome T-Shirt (Dark Grey)
$5.40

CLEARANCE

LAST FEW


Sizes Available:

YS (16)

YM (4)



2024 Toddler Step Up for Down Syndrome T-Shirt (Mint) item
2024 Toddler Step Up for Down Syndrome T-Shirt (Mint)
$5.40

CLEARANCE

LAST FEW


Sizes Available:

T3 (2)

T2 (2)

2023 Step Up for Down Syndrome T-Shirt item
2023 Step Up for Down Syndrome T-Shirt
$5.40

CLEARANCE

LAST FEW


Size(s) Available:

YL (1)

M(1)

Step Up for Down Syndrome T-Shirt item
Step Up for Down Syndrome T-Shirt
$5.40

CLEARANCE

LAST FEW


Size(s) Available:

M (2)

L (2)

XL (3)

2XL (2)

Lucky Grandpa/ Grandma T-Shirt (Heather Grey) item
Lucky Grandpa/ Grandma T-Shirt (Heather Grey) item
Lucky Grandpa/ Grandma T-Shirt (Heather Grey)
$15.25

CLEARANCE

LAST FEW

Sizes Available:


Lucky Grandma
M (2)

XL (1)


Lucky Grandpa

M (2)

XL (2)

3/21 World Down Syndrome Day Shirt item
3/21 World Down Syndrome Day Shirt
$12.95

CLEARANCE

LAST FEW


Sizes Available:

2T (4)

4T (2)

5T (4)


YS (9)

YM (7)

YXL (2)

S (1)

M (4)

L (1)

XL (4)

2XL (4)

3XL (2)

4XL (1)

Youth Step Up for Down Syndrome 2020 T-Shirt item
Youth Step Up for Down Syndrome 2020 T-Shirt
$7.55

CLEARANCE

LAST FEW


Sizes Available:

2T (1)

Youth Nothing Down About It T-Shirt item
Youth Nothing Down About It T-Shirt
$12.95

CLEARANCE

LAST FEW

Sizes Available:


Size 4 (1)

YXS (2)
YM (2)

YL (2)
YXL (1)

Nothing Down About It T-Shirt item
Nothing Down About It T-Shirt
$15.25

CLEARANCE

LAST FEW

Sizes Available:


S (3)

M (1)

Lucky Sister/ Brother item
Lucky Sister/ Brother item
Lucky Sister/ Brother
$15.25

CLEARANCE

LAST FEW


Sizes Available:


Lucky Sister
XL (3)


Lucky Brother

M (1)
L (1)

Youth Lucky Brother T-Shirt item
Youth Lucky Brother T-Shirt
$12.95

CLEARANCE

LAST FEW


Sizes Available:


YM (2)

YXL (1)

Lucky Mom T-Shirt item
Lucky Mom T-Shirt
$15.25

CLEARANCE

LAST FEW


Sizes Available:


S (2)

M (1)

Youth Be Kind - Be Brave - Be You T-Shirt item
Youth Be Kind - Be Brave - Be You T-Shirt
$12.95

CLEARANCE

LAST FEW


Sizes Available:

YS (3)

YM (4)
YL (5)

YXL (5)

Be Kind - Be Brave - Be You T-Shirt item
Be Kind - Be Brave - Be You T-Shirt
$15.25

CLEARANCE

LAST FEW


Sizes Available:

S (2)

Youth 3-21 T-Shirt item
Youth 3-21 T-Shirt
$12.95

CLEARANCE

LAST FEW


Sizes Available:

YL (3)

YXL (3)

Youth Down Right Awesome T-Shirt item
Youth Down Right Awesome T-Shirt
$12.95

CLEARANCE

LAST FEW


Sizes Available:

YM (2)

YL (2)

YXL (3)

Adult Down Right Awesome T-Shirt item
Adult Down Right Awesome T-Shirt
$15.25

CLEARANCE

LAST FEW


Sizes Available:

S (1)

XL (1)

2XL (1)

3XL (1)

Youth Down Right Awesome T-Shirt item
Youth Down Right Awesome T-Shirt
$12.95

CLEARANCE

LAST FEW


Sizes Available:

YS (1)

YM (3)

YL (2)

YXL (2)

Adult Down Right Awesome T-Shirt item
Adult Down Right Awesome T-Shirt
$15.25

CLEARANCE

LAST FEW


Sizes Available:

S (5)

M (5)

L (2)

XL (2)


Youth Beary Extraordinary T-Shirt item
Youth Beary Extraordinary T-Shirt
$12.95

CLEARANCE

LAST FEW


Sizes Available:

YM (4)
YL (3)
YXL (4)


This design was not printed at Print21

Youth I Love Down Syndrome T-Shirt item
Youth I Love Down Syndrome T-Shirt
$12.95

CLEARANCE

LAST FEW


Sizes Available:

YM (1)
YXL (9)


This design was not printed at Print21

Dinosaurs are Scary- Down Syndrome is Not T-Shirt item
Dinosaurs are Scary- Down Syndrome is Not T-Shirt
$12.95

CLEARANCE

LAST FEW


Sizes Available:

Youth L (2)

Adult S (2)


This design was not printed at Print21

Dinosaurs are Scary- Down Syndrome is Not Onesie item
Dinosaurs are Scary- Down Syndrome is Not Onesie
$7.55

CLEARANCE

LAST FEW


Sizes Available:

NB (3)

12 month (1)

18 month (3)

24 month (1)


This design was not printed at Print21

Youth Love Doesn't Count Chromosomes T-Shirt item
Youth Love Doesn't Count Chromosomes T-Shirt
$12.95

CLEARANCE


Sizes Available:

YXS (1)

YS (7)

YM (6)

YL (7)

YXL (4)


This design was not printed at Print21

Youth Countdown to Awesome in 321.. T-Shirt item
Youth Countdown to Awesome in 321.. T-Shirt
$12.95

CLEARANCE


Sizes Available:


YXS (5)

YS (10)

YM (8)

YL (7)

YXL (6)


This design was not printed at Print21

DSACC Tank Top item
DSACC Tank Top item
DSACC Tank Top
$12.95

CLEARANCE

LAST FEW


LOVE Tank

Sizes Available:

S (1)


DSACC Tank

Sizes Available:

S (1)


This design was not printed at Print21

DSACC Holiday Sweaters item
DSACC Holiday Sweaters item
DSACC Holiday Sweaters
$20.25

Sizes Available:


Holiday Squad

M (1)

L (1)

3XL (1)


One of a Kind

M (2)

L (2)

3XL (1)

May the 4th be With Us T-Shirt (Misprint) item
May the 4th be With Us T-Shirt (Misprint)
$10.75

CLEARANCE


Size(s) Available:

M (1)


2025 DSACC Bandana item
2025 DSACC Bandana
$7.55

Some bandanas may have little unique blemishes made with love :)

Signed Copy of "Where Hope Grows" DVD item
Signed Copy of "Where Hope Grows" DVD
$10.75
DSACC Acrylic Tumbler item
DSACC Acrylic Tumbler
$12.95
DSACC Silipint Cup item
DSACC Silipint Cup
$15.25
DSACC Water Bottle item
DSACC Water Bottle
$10.75
DSACC Youth Socks item
DSACC Youth Socks
$10.75

CLEARANCE

LAST FEW


Size Available:


Dark Blue

YXL (6)


Royal Blue
YXL (2)


This design was not printed at Print21

DSACC Sunglasses item
DSACC Sunglasses item
DSACC Sunglasses
$5.25

CLEARANCE


DSACC Tee-Up Golf Kit item
DSACC Tee-Up Golf Kit
$10.75
DSACC Multi Tool item
DSACC Multi Tool
$7.55
DSACC Enamel Pin(s) item
DSACC Enamel Pin(s) item
DSACC Enamel Pin(s) item
DSACC Enamel Pin(s)
$5.25

Yellow Ribbon Pin: 56

Step Up for Down Syndrome 2016 Pin: 1

Bear Pin: 99 available



DSACC Ribbon Pin item
DSACC Ribbon Pin
$3.25
DSACC Key Chain item
DSACC Key Chain
$5.25
Add a donation for Down Syndrome Association of Central California

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!