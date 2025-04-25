Hosted by

Prior Lake Boys Lacrosse

Prior Lake Boys Lacrosse's Silent Auction 2025 (Please click on more details for info and instructions)

COACH for a day! item
COACH for a day! item
COACH for a day!
$25

Starting bid

Includes: Be a coach for a day! May 15th - 530 game. Get a Laker Lax T-shirt 445 - participate in pre-game meeting 5pm - Warm Ups 5:30 - stand with Coaches on the sideline during the game Donated by: Coach Kepner Estimated Value: Priceless!
PL Lacrosse item
PL Lacrosse
$25

Starting bid

Includes: Lacrosse Head, cap, gaiter Donated by: Coach Kepner Estimated Value:$150
YETI BBQ Basket item
YETI BBQ Basket item
YETI BBQ Basket item
YETI BBQ Basket
$200

Starting bid

Includes: Yeti Rambler Bucket, Yeti Shot Glasses, Grill Spatula, Fork and Tongs, Meat Bags, BBQ Spices, Rubs and Sauces Donated by: Beauvais family Estimated Value: $400
Coffee Lovers Basket item
Coffee Lovers Basket
$35

Starting bid

Includes: Coffee Mugs, $40 Edelweiss Gift Card, Starbucks Cold Brew, Starbucks Frappuccino, Starbucks Coffee, Flavored Syrup, and Biscotti Donated by: Edelweiss & PL Boys LAX Families Estimated Value: $120
Cocktail Hour basket item
Cocktail Hour basket
$25

Starting bid

Includes: Bourbon, Cocktail Glasses, Cocktail Shaker, Filthy Cherries, Crackers and Jam, Cocktail Nuts, $50 Viking Liquor Gift Card Donated by: Viking Liquor & PL Boys Lax Families Estimated Value: $220
Rainbow Wine Basket item
Rainbow Wine Basket item
Rainbow Wine Basket
$20

Starting bid

Includes: 6 Bottles of Wine (Red Moscato, Riesling, Pinot Grigio, Apple, Chardonnay, Cabernet Sauvignon) and Two Wine Glasses Donated by Beauvais family Estimated Value: $60
“Favorite Things” Basket item
“Favorite Things” Basket
$40

Starting bid

Includes: Let Them book, $50 Cozy Nails gift card, Revision Lip Replenisher, Purse, dual pouch, candles, bracelets, hair ties, poppy and pout lip balm, hydrating socks, eye pillow, strawberry jalapeño infusion kit, drooling moose candy-buttery toffee covered in milk chocolate, trinket dish Donated by: Thomas Construction Estimated Value: $400
Movie Night Basket item
Movie Night Basket item
Movie Night Basket
$20

Starting bid

Includes: Popcorn, Root Beer, Blanket, Wine, Candy, $20 Amazon Gift Card Donated by: PL Boys LAX Families Estimated Value: $60
PL Hazel Tees Fan Gear item
PL Hazel Tees Fan Gear
$20

Starting bid

Includes: PL Long Sleeve (Large), PL Sweatshirt (Large) PL Blanket, PL Sweatshirt, PL Baseball Hat, PL Stocking Hat Donated by: Hazel Tees Estimated Value: $160
Spa Basket #1 item
Spa Basket #1
$15

Starting bid

Includes: Wine, Body Butter, Body Wash, Beauty Masks, Tea, Chocolates, Candle Donated by: Ostrowski Family Estimated Value: $100
Smores Fun item
Smores Fun
$10

Starting bid

Includes: Electric Smore's Maker, Marshmallow Sticks, Smore's Fixings Donated by: PL Boys Lax Families Estimated Value: $60
Date Night item
Date Night
$50

Starting bid

Includes: $25 Copper Pint, $50 Pointe, $25 Rhino Bar Gift Card and Hat, $50 Emagine Gift Card, Bottle of Prosecco Donated by: Copper Pint, Pointe, Rhino Bar and PL Boys Lax Families Estimated Value: $160
PL Game Day item
PL Game Day item
PL Game Day item
PL Game Day
$40

Starting bid

Includes: Custom Lakers Hat made by Raven Rae, Lakers hat from Ryan Wenkus, PL Blanket, $25 Copper Pint Donated by: Raven Rae, Ryan Wenkus, Laker Outfitters and Copper Pint Estimated Value: $140
Spa Basket #2 item
Spa Basket #2 item
Spa Basket #2
$30

Starting bid

Includes: $100 Brixton Hue Gift Card, Wine, Tea, Plant, Beauty Masks, Candles, Lip Balm, Bath Bombs, Hair Towel Donated by: Brixton Hue and PL Boys Lax Families Estimated Value: $220
BBQ Basket item
BBQ Basket
$40

Starting bid

Includes: $40 Von Hanson's, $20 Village Liquor, Bear Paws, Grill Gloves, Grill Brush, Skewers, Potato Baker, Spices and more! Donated by: Village Liquor and PL Boys Lax Families Estimated Value: $120
Game Night item
Game Night
$10

Starting bid

Includes: Scattergories, Skipbo, Uno, Don't Go Boom, $25 Davanni's Gift Card, Chips and Salsa, Pub Mix and Popcorn Mix Donated by: Davanni's and PL Boys Lax Families Estimated Value: $100
Summer Fun Basket #1 item
Summer Fun Basket #1
$10

Starting bid

Includes: Cooler, Outdoor Blanket, Lacrosse Set, Frisbee, Water Blasters, Sunscreen Donated by: Ostrowski Family Estimated Value: $75
Summer Fun Basket #2 item
Summer Fun Basket #2 item
Summer Fun Basket #2 item
Summer Fun Basket #2
$10

Starting bid

Includes: $20 DQ Gift Card, Popsicle Molds, Squirt Guns, Football, Sand Buckets, Sunscreen, Water balloons, sidewalk chalk, bubbles Donated by: PL Boys Lacrosse Families Estimated Value: $60
CV Natural Beauty Basket item
CV Natural Beauty Basket
$50

Starting bid

Includes: CV Natural Beauty Gift Card for 40 Units of Botox, Microneedling w. Exosomes, EX Gel ($2200 Gift Card Value), Epionce Skin Care (Tinted Sunscreen, Facial Cream, Lip Renewal, Retexturizing Lotion) and Bracelets Donated by: CV Natural Beauty Estimated Value: $2500
PL Fan Bag item
PL Fan Bag
$30

Starting bid

Includes: PL Bag, PL Blanket, Lakers Waggle Hat, Lakers Sock Donated by: PL Boys Lacrosse Families Estimated Value: $150
Lume Firepit item
Lume Firepit
$75

Starting bid

Includes: Lume fire pit Donated by: Alert Distributing Estimated Value: $750
Golfing fun item
Golfing fun
$50

Starting bid

Includes: Par Party Package at the Golf Garage (2 hours simulator, 2 pizzas and soda, $125 value) and $50 Lakeville Links Indoor Golf Donated By: Golf Garage and Lakeville Links Estimated Value: $175
PL/Savage Restaraunt Tour #1 item
PL/Savage Restaraunt Tour #1
$60

Starting bid

Includes: $50 TJ Hooligans, $50 Pointe, $25 Charlies, $50 Plate $25 Copper Pint Donated by: TJ Hooligans, Pointe, Charlies, Plate and Copper Pint Estimated Value: $200
PL/Savage Restaraunt Tour #2 item
PL/Savage Restaraunt Tour #2
$45

Starting bid

Includes: $50 Pointe, $25 Charlies, $50 Plate $25 Copper Pint Donated by: Pointe, Charlies, Plate and Copper Pint Estimated Value: $150
$100 Brixton Hue Salon Gift Card #1 item
$100 Brixton Hue Salon Gift Card #1
$25

Starting bid

Includes: $100 Brixton Hue Gift Card Donated by: Brixton Hue Estimated Value: $100
$100 Viking Liquor Gift Card #1 item
$100 Viking Liquor Gift Card #1
$30

Starting bid

Includes: $100 Viking Liquor Gift Card Donated by: Viking Liquor Estimated Value: $115
$100 Viking Liquor Gift Card #2 item
$100 Viking Liquor Gift Card #2
$30

Starting bid

Includes: $100 Viking Liquor Gift Card Donated by: Viking Liquor Estimated Value: $115
The Savage Tap Gift Basket item
The Savage Tap Gift Basket
$10

Starting bid

Includes: 3 beer crowlers, glass, shirt, 4 free beer tickets, snacks Donated by: Savage Tap Estimated Value:$80
Simply You Basket item
Simply You Basket
$10

Starting bid

Includes: $100 off any service or product, cleansing complex, samples of Active Peel System Donated by: Simply You Nurse Aesthetics Estimated Value: $150
Watkins Chiropratic Gift Basket item
Watkins Chiropratic Gift Basket
$20

Starting bid

Includes: spinal exam and adjustment; 60 minute massage, $50 in product Donated by: Watkins Chiropractic Estimated Value: $300
Benson Wood and Wicks Basket #1 item
Benson Wood and Wicks Basket #1 item
Benson Wood and Wicks Basket #1
$20

Starting bid

Includes: soy candles and wax melts, hand-painted wine glasses, lemon and raspberry sugarfree syrup, wax melter and tea light candles Donated by: Benson Wood and Wicks Estimated Value:$75
Benson Wood and Wicks Basket #1 item
Benson Wood and Wicks Basket #1 item
Benson Wood and Wicks Basket #1
$20

Starting bid

Includes: whale charcuterie board, Benson board butter, cheese knives, fish wine bottle stopper, two wine tumblers, Boat and oar serving dish Donated by: Benson Wood and Wicks Estimated Value:$85
Megan Luckfield Photography item
Megan Luckfield Photography item
Megan Luckfield Photography
$10

Starting bid

Includes: $100 off Senior Portrait Package Donated by: Megan Luckfield Estimated Value: $100
Pro Service Automotive, Inc. Gift Cards item
Pro Service Automotive, Inc. Gift Cards item
Pro Service Automotive, Inc. Gift Cards
$10

Starting bid

Includes: 4 $25 Gift Card for Pro Service, Car Cleaning Wipes Donated By: Pro Service Automotive, Inc. (gift cards), PL Boys Lacrosse Families Estimated Value: $120
High Tide Car Wash item
High Tide Car Wash item
High Tide Car Wash
$10

Starting bid

Includes: • 5 Touchless Car Washes – you can use them all yourself or give them away as each is a unique one-time use code ($70 value) Our Top Wash Includes: Lava Shine, Triple Foam Polish, Surface Armor All-Weather Protection, Underbody Flush, Clear Coat Protection, Spot Free Rinse, High-Pressure Rocker Panel Blaster, 2 Step Pre-Soak, High-Pressure Wash & Dry • 5 $1 High Tide car wash tokens. Can be used in our pet wash, self serve bays, vacuums and automatic. • 2 microfiber towels - super plush design with bright red stitching and bleach resistance. Each towel measures 16" x 27". • Glass Cleaner Wipes • Rain Vision Wipes for Glass • Car Air Fresheners Donated by: High Tide Car, Truck and Pet Wash / Audas Family Estimated Value: $100
Allison Marie Design item
Allison Marie Design
$20

Starting bid

33.5 H and 17.5 W Donated by Allison Marie Design

