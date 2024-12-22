eventClosed

Pro Bono Counseling Network's Silent Auction

auction.pickupLocation

46 Sanford Rd, Pittsboro, NC 27312, USA

1. Stem Vase by Herb Cohen NC potter item
$100

$200 value
2. Antique Water/Wine Jug item
$40

$100 value - 19th century glazed clay stoneware jug
3. Leather Dopp Kit from Turkey item
$20

$40 value
4. Leather purse from Uzbekistan item
$20

$40 value
5. Mari Mandala Session with Bridget item
$125

$250 value
6. Dog Clock item
$10

$30 value
7. Set of 4 bottle sweaters item
$10

$32 value
8. Turquoise top vase item
$75

$150 Value - Gift to Marianne Lieberman from NC ProChoice for her decades of work for reproductive rights in North Carolina.
9. Antique Glass Decanter item
$20

$40 value
10. Vintage 1950s costume pearl necklace item
$30

11. Handmade Baby Blanket by Wanda Sunderman item
$25

$50 value - 36"x36" Hand stitched baby blanket
12. Handmade Beeswax Candle Holder by Casey Hayes item
$25

$50 value
$60

$120 value
$60

2 hour Somatic Bodywork (Massage, Polarity, Focusing) session with Casey Hayes http://www.caseyhayes.massagetherapy.com
$80

Value $170 - https://www.artofwellnessnc.com
16. Sound Cradle session with Cindy item
$20

$60 value
17. Cozy Winter Gift Basket item
$35

$75.00 value - printed throw blanket, ceramic mug with wooden lid, assorted teas, White Barn "Sunlit Mountains" scented candle in square woven basket
18. Plants Are Medicine Gift Basket item
$75

$135 value - Fifth Season Carrboro glazed pot, baby spider plant, Arber organic plant food, Venus Botanica 1 oz "Immune Support" tincture in woven fabric basket
19. Mountain Strong Gift Basket - WNC love item
$45

$80 value - "Mountain Strong" cotton long sleeve shirt size S-XL ; North Carolina wooden postcard ; "Mountain Strong" black bear plushie 50% of proceeds donated to Vecinos
20. Mountain Strong Gift Basket - Nourish item
$35

$75 value - 2 bags Poppy "Asheville mix" popcorn, Blue Ridge Apiaries honey, Mast General Store milk chocolate buckeyes, Mast Store hot honey sauce, pure Vermont maple syrup, and Clover Acres honey straws 50% of proceeds donated to Vecinos
21. Mountain Strong Gift Basket - Journey item
$20

$50 value - I Love You to the Mountains and back mug, Fireside coffee mix, NC wooden postcard, magnet, stickers by local artists 50% of proceeds donated to Vecinos
22. $100 Vimala's gift certificate item
$50

$150

$300 value - https://www.branchingoutancestryservices.com
24. Oakworks Portable Massage Chair (lightly used) item
$200

Retail value $400
25. 8 piece ceramic tea set item
$50

