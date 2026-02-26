Fenix Family Fund
Fenix Family Fund

Пробуждение Женственности

General Admission
$88

Полноценное участие в программе вечера

Погружение в движение у пилона в группе

Поддержка преподавателя и мягкая корректировка поз

Эстетичная фотосъёмка в процессе

Возможность попробовать практику Sadhu (по желанию)

Чай и общение в тёплом женском пространстве


Это полноценный вечер раскрытия, движения и красоты в группе.

VIP Admission
$188

Всё, что включено в General Admission


Гарантированное персональное время у пилона (15 минут)

Индивидуальная корректировка поз и работа с линиями тела


Профессиональная мини-съёмка

5 обработанных фотографий

1 короткое видео


Индивидуальное сопровождение в практике Sadhu

Подготовка, поддержка и мягкая интеграция


$50 credit на июньский ретрит


VIP — это формат для тех, кто хочет больше внимания, глубины и качественного визуального результата.


