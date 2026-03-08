Program Sponsorship Campaign

Hosted by
About this event
1 left!
Includes Video shout-out to your business posted on all GHS Cheer social media, plaque presented by the cheerleaders to your business, prominent logo placement on all sponsorship banners, shirts, etc.
50% of the sponsorship is tax deductible
1 left!
Includes plaque presented by the cheerleaders to your business, prominent logo placement on all sponsorship banners, shirts, etc.
50% of the sponsorship is tax deductible
1 left!
Includes medium logo placement on all sponsorship banners, shirts, etc.
1 left!
Includes logo placement on all sponsorship banners
1 left!
Business or personal name appears on GHS Cheer Sponsor banner
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!