Programa de Membresías | Autismo Día a Día

About the memberships
Valid until May 11, 2027
Esta membresía anual está pensada para madres, padres, cuidadores y profesionales que viven fuera del estado de Georgia y desean acceder a una comunidad comprometida, información confiable y acompañamiento real.
Al inscribirte, accedes a:
• Sticker vehicular de alerta, para mayor seguridad y visibilidad
• Contactos profesionales especializados en autismo
• 1 hora de asesoría personalizada, para orientar tus próximos pasos
• Grupo de apoyo para padres, un espacio seguro para compartir y aprender
• Descuentos exclusivos en talleres y workbooks
• Certificado oficial de membresía
• Reuniones por Zoom, para seguir conectados sin importar la distancia
Esta membresía no es solo un beneficio, es una red de apoyo, una comunidad que acompaña y una forma concreta de fortalecer la misión de Autismo Día a Día durante todo el año.
Valid until May 11, 2027
Al convertirte en miembro de Autismo Día a Día en el estado de Georgia, asumes un compromiso activo con una comunidad local que acompaña, orienta y apoya a familias, cuidadores y profesionales dentro del espectro autista.
Esta membresía está diseñada para brindar apoyo cercano y continuo, con acceso a recursos, orientación especializada y espacios de encuentro que fortalecen tanto a las familias como a los profesionales que forman parte de nuestra red.
Al inscribirte, accedes a:
• Sticker vehicular de alerta, para mayor seguridad y visibilidad
• Contactos profesionales especializados en autismo
• 30 minutos de asesoría personalizada, para orientar tus próximos pasos
• Grupo de apoyo para padres, un espacio seguro para compartir y aprender
• Descuentos exclusivos en talleres y workbooks
• Certificado oficial de membresía
• Reuniones por Zoom, para seguir conectados sin importar la distancia
Esta membresía no es solo un beneficio, es una red de apoyo, una comunidad que acompaña y una forma concreta de fortalecer la misión de Autismo Día a Día durante todo el año.
Tu membresía no solo te conecta con servicios y beneficios, sino que refuerza nuestro compromiso con la inclusión, la educación y el bienestar de la comunidad autista en Georgia, permitiéndonos seguir creando espacios de apoyo, aprendizaje y conexión durante todo el año.
Gracias por ser parte de este compromiso colectivo. Juntos construimos una red de apoyo real y cercana, donde nadie recorre este camino en soledad.
✨ Da hoy el paso y comienza tu experiencia como miembro de Autismo Día a Día, Georgia.
Valid until May 11, 2027
La Membresía Mamá Dueña de Pequeño Negocio está diseñada para madres emprendedoras que desean crecer su proyecto mientras mantienen un compromiso activo con la comunidad de Autismo Día a Día.
Esta membresía reúne acompañamiento, recursos prácticos y oportunidades de visibilidad, entendiendo los desafíos reales de emprender mientras se cuida, se acompaña y se sostiene a una familia dentro del espectro.
Además de todos los beneficios incluidos en las membresías anteriores, esta modalidad ofrece:
• 1 hora de asesoría personalizada, enfocada en tus objetivos como mamá y emprendedora
• 3 workbooks digitales, pensados para apoyar tu crecimiento personal y profesional
• Paquete de publicidad dentro de nuestra comunidad (sujeto a aprobación), para dar visibilidad a tu negocio con propósito
Al unirte, no solo accedes a herramientas y acompañamiento, sino que refuerzas tu compromiso con una red de mujeres, familias y profesionales que creen en el crecimiento colectivo y el impacto positivo.
Gracias por emprender con sentido y por ser parte de una comunidad que avanza unida.
✨ Súmate hoy como Mamá Emprendedora Comprometida en Autismo Día a Día.
Valid until May 11, 2027
La Renovación de Membresía está pensada para quienes ya forman parte de Autismo Día a Día y desean reafirmar su compromiso con la comunidad y la misión que compartimos.
Renovar tu membresía te permite seguir conectado/a a una red de apoyo activa, mantener el acceso a espacios de acompañamiento y continuar participando en iniciativas que fortalecen a las familias y profesionales dentro del espectro autista.
Al renovar, continúas disfrutando de:
• Descuentos exclusivos
• Grupo de apoyo para padres y cuidadores
• Certificado oficial de membresía
• Reuniones por Zoom, para mantener la conexión sin importar la distancia
Gracias por renovar tu compromiso con Autismo Día a Día. Tu continuidad hace posible que sigamos acompañando, educando y conectando durante todo el año.
✨ Renueva hoy y sigue caminando junto a Autismo Día a Día.
Valid until May 11, 2027
La Membresía Profesional Comprometido está dirigida a profesionales de la salud, educación, terapia y áreas afines que desean ejercer su labor desde un compromiso ético, informado y humano con la comunidad dentro del espectro autista.
Al unirte a Autismo Día a Día, formas parte de una red profesional que valora la colaboración, la educación continua y el acompañamiento respetuoso a las familias. Esta membresía busca fortalecer el vínculo entre profesionales y comunidad, promoviendo prácticas responsables, accesibles y alineadas con las necesidades reales de las familias.
Como miembro profesional, accedes a los siguientes beneficios:
• Participación en la red de Profesionales Comprometidos de Autismo Día a Día, fomentando la conexión y colaboración interdisciplinaria.
• Oportunidad de postularte para brindar capacitaciones, charlas o talleres dentro de los programas de Autismo Día a Día, contribuyendo activamente a la educación y orientación de familias y cuidadores (sujeto a revisión y aprobación por parte de la fundación).
• Espacio dentro del website de la fundación en la sección “Conexión Profesional”, un directorio curado que facilita a las familias el acceso a profesionales alineados con los valores y la misión de Autismo Día a Día (sujeto a criterios, disponibilidad y aprobación).
• Reuniones por Zoom y espacios de intercambio profesional, orientados al aprendizaje colaborativo y al fortalecimiento de buenas prácticas.
• Certificado oficial de Membresía Profesional, que acredita tu compromiso con la comunidad.
• Descuentos en talleres, capacitaciones y recursos ofrecidos por Autismo Día a Día.
Esta membresía no representa un espacio publicitario, sino un compromiso activo de colaboración y responsabilidad profesional. Autismo Día a Día se reserva el derecho de evaluar, aprobar y mantener la participación de los profesionales en función de sus valores, enfoque y alineación con la misión de la organización.
Al convertirte en miembro profesional, refuerzas el compromiso de Autismo Día a Día con la educación, la inclusión y la construcción de una red de apoyo sólida y confiable para las familias.
✨ Súmate como Profesional Comprometido y contribuye activamente al impacto positivo de Autismo Día a Día.
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