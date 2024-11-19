Project Ruth Membership for Classes and Events - Conversion Course

Membership - Single
$1,800

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

Conversion Course, including Mikvah Admission for a Single Person
Membership - Other
$1

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

(choose this option only when instructed by Project Ruth staff)

common:zeffyTipDisclaimerTicketing