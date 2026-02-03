Monterey Bay Dental Hygienist’ Association

Hosted by

Monterey Bay Dental Hygienist’ Association

About this event

Protect, Practice, Prevent

35 Browns Valley Rd

Watsonville, CA 95076, USA

FULL DAY BUNDLE (CDHA-Member)
$125

Registration discount offered to CDHA members/supporters. Membership will be confirmed.

FULL DAY BUNDLE (Non-Member)
$160
OROPHARYNGEAL CANCER (CDHA-Member)
$55

Check-in @ 8:30AM

Program begins @ 9AM


Registration discount offered to CDHA members/supporters. Membership will be confirmed.

OROPHARYNGEAL CANCER (Non-Member)
$65

Check-in @ 8:30AM

Program begins @ 9AM

INFECTION CONTROL/DENTAL PRACTICE ACT (CDHA-Member)
$95

Mandatory CE Courses for the State of CA License Renewal.

Check-in begins @ 11 AM

Program begins @11:30 AM


Registration discount offered to CDHA members/supporters. Membership will be confirmed.

INFECTION CONTROL/DENTAL PRACTICE ACT (Non-Member)
$115

Mandatory CE Courses for the State of CA License Renewal.

Check-in begins @ 11 AM

Program begins @11:30 AM

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!