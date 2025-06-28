Hosted by

Hamilton County Democratic Party

11956 Redpoll Trl, Noblesville, IN 46060, USA

Skater Girl Basket item
Skater Girl Basket
$50

Starting bid

Spoil the young femme in your life with all sorts of fun girlie things, including: a fuzzy backpack, makeup bag, phone case, eye mask, cosmetics, wallet, stickers, press on nails, jumbo cup with straw, lip gloss, windmill, perfume kit, bracelet, trucker hat, and ice cream cup. Approximate value: $90
Spa Basket item
Spa Basket
$75

Starting bid

Take yourself away on a relaxing escape inside your own home or have a small spa party with friends, maybe a little makeover before heading out. This delux sized basket includes: various sheet face masks, essential oil diffuser set, hand-knit fuzzy socks, candle, matches, Avon lotions, makeup and eye shadow palettes, lip balms, Avon shower gels, soap, and perfume. Approximate value: $115
Faith Basket item
Faith Basket
$15

Starting bid

Take time for devotion with your whole family with this collection of faith items, such as: "Choose Joy" notepad, Men's devotional, Kid's devotional, word game book, sudoku, puzzles, crosswords, tape measure, Lucado book, sticker ticker tic tac toe all in a Pottery Barn basket. Approximate value: $ 120
Protest Basket item
Protest Basket
$40

Starting bid

Get ready to go out and make your voice heard (rain or shine; hot or cold) with these supplies. Basket has a handmade poster sign, foam board, letter stickers, markers, belt bag, insulated water bottles, ponchos, Panera Bread gift card, socks, cricut paper trimmer, politcal-themed tshirts, and a warm hat. Approximate value: $190
Penzey Spices item
Penzey Spices
$30

Starting bid

Liberally add some flavor to your homecooked dishes with this assortment of Penzey's spices and a kitchen towel. Approximate value: $65
Jewelry Basket item
Jewelry Basket
$25

Starting bid

Add a little ornament to your wardrobe from some great local makers with a set of "Vote" earrings from Darling Impressions, wire wrapped necklace from NeckTies, a "Resist" bracelet from Evan Knox Designs and some Avon perfume. Approximate value: $120
1859 Balloon Voyage at Conner Prairie item
1859 Balloon Voyage at Conner Prairie
$100

Starting bid

Take four special people in your life on a little adventure to Conner Prarie. This experience include four genreal admission tickets and 1859 Ballon Voyage tickets, a clear bag, and ponchos. Approximate value: $215
Oliver Winery item
Oliver Winery
$30

Starting bid

Take these luscious, local wines from Oliver Winery and Vineyard out on a picnic or enjoy on the back porch to unwind with some branded insulated tumblers. Approximate value: $95
Dog Lovers Playtime Basket item
Dog Lovers Playtime Basket
$50

Starting bid

Engage your favorite spoiled pooch(es) with some fun squeaker toys, tasty treats and some fetch balls to tire them out. Approximate value: $100
Book Lovers Basket item
Book Lovers Basket
$100

Starting bid

Stay inside with all the coziest items to thrill an avid bookworm, including vaious books, tea, tin mugs, and adorable book themed tote, and more. Approximate value: $250
Bakers Delight item
Bakers Delight
$50

Starting bid

Get ready to sweeten up your home bakery with these kitchen tools, artisan vanilla and more. Approximate value: $175
Robert Goodman Handbeaded Bracelet item
Robert Goodman Handbeaded Bracelet
$150

Starting bid

Adorn your wrist with this one-of-a-kind cuff featuring a coral cabochon and antique Czech glass beads from Japan, hand-strung by fiber artist Julie Powell. Approximate value: $385
Game Night item
Game Night
$25

Starting bid

Get ready to compete with your family and/or friends with "Throw Throw Burrito" Game, "Exit the Game: The Abandoned Cabin," various snacks, and candy to keep you fueled for the fun. Approximate value: $50
Roche Nutrition Basket item
Roche Nutrition Basket
$50

Starting bid

Get your eating back on track with some food for thought, kitchen tools, and healthy snacks. Basket includes "The Omnivore's Dilemma" by Michael Pollan, a Martha Stewart cookbook, kitchen utensils, measuring cups, kombucha tea, pistachios, trail mix, Mrs. Dash seasoning, Lara bars, Snap Up veggie chips, and gourmet chocolate bars. Approximate value: $100
Boat Painting item
Boat Painting
$100

Starting bid

Monochrome, Impressionist painting of a boat on the water, donated by Stephanie Daugherty, is perfect for pulling together a room in your home that could use an artistic touch. Approximate value: $300
Collectible Basket item
Collectible Basket
$50

Starting bid

Perfect for the toy and sports collector in your life, this basket includes 20 Hot Wheels cars, a Target Bullseye Funko Pop, a Gold Mickey Mouse Funko Pop, two limited production 1959 VW Micro Buses, a Hank Aaron stamp, and a Bruce Smith football card. Approximate value: $185
Symphony on the Prairie Picnic Cooler item
Symphony on the Prairie Picnic Cooler
$50

Starting bid

Just add your favorite picnic food (maybe some charcuterie & cheese) to this cooler for a lovely evening at Symphony on the Prarie at Conner Prarie. This cooler contains a $90 gift certificare to use towards a Symphony on the Prarie concert of your choice, wooden board, Yeti wine glasses, two bottles of wine, and two chocolate bars. Approximate value: $225
Family Fun Basket item
Family Fun Basket
$50

Starting bid

Add some excitement to your families summer evenigns with games and snack to enjoy as apart of your quality time. Contains: Playstation gift card, local bulk Mochi Joy snack mix, "Beat the Parent" game, local Frittle candy, Torchy's Tacos coupons, sidewalk chalk, bubbles, Ice Cream Cone big slurp cup, and more assorted snacks. Approximate value: $105
Netflix and Chill item
Netflix and Chill
$25

Starting bid

Stay in and cuddle up with your main squeeze using this Netflix gift card for entertainment and some snacks to sustain you into your next binge watch. Approximate value: $70
Kate Roth Hair Care item
Kate Roth Hair Care
$50

Starting bid

Get a new 'Do and step out with confidence after a Kate Roth Haircut (gift certificate) included, which you can maintain with Pulp Riot Shampoo and Conditioner, and Olaplex hair Serum. Approximate value: $140
Larry Kaiser Art item
Larry Kaiser Art
$500

Starting bid

Larry Kaiser was a local political artist, who took topical events and figures then transformed them into impactful artworks. This specific piece features Uncle Sam, a covered bridge, and the "Curses" we face in American society. A unique and beautiful piece for your collection. Approximate value: $5000
AForeman Designs Graphic Design Service item
AForeman Designs Graphic Design Service
$150

Starting bid

Polish your small business brand, website, or more with five hours of design time by A Foreman Designs. Approximate value: $375
Orlando/Vegas Trip item
Orlando/Vegas Trip
$500

Starting bid

We need a vacay all ways. With this trip you can pick Orlando or Vegas, family affair at Disney or hitting the Casinos, entertainment and restuarants. The winner will get to pick their ideal escape. Fine print: 3 night/4 day trip to Orlando or Vegas. Recipient is only responsible for taxes and fees ($56.70/nt), transportation to and from, and food. Blackout dates do apply. Approximate value: $985
Comprehesive Financial Plan item
Comprehesive Financial Plan
$500

Starting bid

Manage your money and make it work for you. These are the friends to help. An experienced advisor will examine your current assests and investments. Sessions include reviewing how much you might need to retire, which investments to choose, if you should use an employer-sponsored plan or an IRA and other tax-saving investment strategies. Approximate value: up to $3,500
Heather Laurel Photography item
Heather Laurel Photography
$150

Starting bid

Capture these precious moments in your family's life with a Family Mini Session from Heather Laurel Photography. This includes a 20 minute session for one immediate family. Takes place at Freedom Trail Park or MacGregor Park in Westfield. Includes 5 edited digital images with print release. The option to purchase additional images from session. Approximate value: $285
Knitting Lessons item
Knitting Lessons
$30

Starting bid

Want to improve your knitting skills? This certificate entitles the winner to 2 one-hour knitting lessons for up to 3 people with Michelle Dyas. Approximate value: $75
The Startup Ladies Annual Membership item
The Startup Ladies Annual Membership
$50

Starting bid

Join in with some business minded friends and get the support your startup needs with this annual membershio to The Startup Ladies. Approximate value: $500
Ghost Tour item
Ghost Tour
$75

Starting bid

Get you spooky on with four tickets for ghost walking tours and some select books from Unseen Press. Approximate value: $140
Booked Up Basket item
Booked Up Basket
$75

Starting bid

This wooden crate in packed full of signed books by local writer, Steven Konkoly. It includes coffee, book lovers mug, and bookish accessories. Everything you need for a "booked" weekend. Approximate value: $190.
Cat's Delight item
Cat's Delight
$25

Starting bid

Spoil your feline friend(s) with a new scratching post, tasty treats, and all in one toy they will love. Approximate value: $50

