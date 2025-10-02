Psi Phi Chapter of Chi Eta Phi Sorority Inc's Membership Dues

Active Member- Membership Dues
$365

Active Members 

$125.00 - Psi Phi local dues                              

$65.00 - MSR Assessment                               

$175.00 - National Assessment                         

Total: $365.00

Active Member- Membership Dues + LATE FEE (Due after 5/23)
$390

Late fee Due after 5/23

Reactivation- Membership Dues
$365

Reactivation- Membership Dues + LATE FEE (Due after 5/23)
$390

Late fee Due after 5/23

