Psi Phi Chapter of Chi Eta Phi Sorority Inc's Membership Dues

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
Active Members
$125.00 - Psi Phi local dues
$65.00 - MSR Assessment
$175.00 - National Assessment
Total: $365.00
rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
Late fee Due after 5/23
Active Members
$125.00 - Psi Phi local dues
$65.00 - MSR Assessment
$175.00 - National Assessment
Late Fee- $25.00
Total: $390.00
rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
Inactive Member Reactivation
$125.00 - Psi Phi local dues
$65.00 - MSR Assessment
$175.00 - National Assessment
Total: $365.00
rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
Late fee Due after 5/23
Inactive Member Reactivation
$125.00 - Psi Phi local dues
$65.00 - MSR Assessment
$175.00 - National Assessment
Late Fee- $25.00
Total: $390.00
common:zeffyTipDisclaimerTicketing