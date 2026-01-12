PSW Region Forum 2026 - Sponsorships

Hosted by
About this event
2 COMPLIMENTARY REGISTRATIONS TO SPRING FORUM
2 MINUTE SPEAKING OPPORTUNITY DURING FORUM
1 FULL PAGE ADD IN PROGRAM BOOK
PROMOTIONAL SIGNAGE THROUGHOUT THE EVENT (PROVIDED BY SPONSOR)
RECOGNITION ON PSW REGION WEBSITE
EXHIBITOR TABLE
LOGO ON STEP & REPEAT
LOGO ON PRINTED AND DIGITAL MARKETING
LOGO ON EVENT POWER POINT
LOGO ON EVENT WEBSITE
VERBAL SPONSOR RECOGNITION
1 REGISTRATION TO SPRING FORUM
BANQUET 2 MINUTE SPEAKING OPPORTUNITY
½ PAGE ADD IN PROGRAM BOOK
LOGO ON PSW REGION WEBSITE
EXHIBITOR TABLE
LOGO ON STEP & REPEAT
RECOGNITION ON SOCIAL MEDIA
LOGO ON PRINTED AND DIGITAL MARKETING
LOGO ON EVENT POWER POINT
LOGO ON EVENT WEBSITE
VERBAL SPONSOR RECOGNITION
2 TICKETS TO FORUM BANQUET
½ PAGE ADD IN PROGRAM BOOK
LOGO ON PSW REGION WEBSITE
EXHIBITOR TABLE
LOGO ON STEP & REPEAT
RECOGNITION ON SOCIAL MEDIA
LOGO ON PRINTED AND DIGITAL MARKETING
LOGO ON EVENT POWER POINT
LOGO ON EVENT WEBSITE
VERBAL SPONSOR RECOGNITION
½ PAGE ADD IN PROGRAM BOOK
LOGO ON PSW REGION WEBSITE
LOGO ON STEP & REPEAT
RECOGNITION ON SOCIAL MEDIA
LOGO ON PRINTED AND DIGITAL MARKETING
LOGO ON EVENT POWER POINT
LOGO ON EVENT WEBSITE
VERBAL SPONSOR RECOGNITION
¼ PAGE ADD IN PROGRAM BOOK
LOGO ON STEP & REPEAT
RECOGNITION ON SOCIAL MEDIA
LOGO ON PRINTED AND DIGITAL MARKETING
LOGO ON EVENT POWER POINT
LOGO ON EVENT WEBSITE
VERBAL SPONSOR RECOGNITION
EXHIBITOR TABLE
1/4 PAGE ADD IN PROGRAM BOOK
LOGO ON EVENT POWER POINT
LOGO ON EVENT WEBSITE
VERBAL SPONSOR RECOGNITION
⅛ PAGE ADD IN PROGRAM BOOK
LOGO ON EVENT POWER POINT
LOGO ON EVENT WEBSITE
VERBAL SPONSOR RECOGNITION
BUSINESS CARD ADD
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!