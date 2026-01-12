NAWIC Pacific Southwest Region

NAWIC Pacific Southwest Region

PSW Region Forum 2026 - Sponsorships

899 Francisco St

Los Angeles, CA 90017, USA

Premier Producer
$8,000

2 COMPLIMENTARY REGISTRATIONS TO SPRING FORUM

2 MINUTE SPEAKING OPPORTUNITY DURING FORUM

1 FULL PAGE ADD IN PROGRAM BOOK

PROMOTIONAL SIGNAGE THROUGHOUT THE EVENT (PROVIDED BY SPONSOR)

RECOGNITION ON PSW REGION WEBSITE

EXHIBITOR TABLE

LOGO ON STEP & REPEAT

LOGO ON PRINTED AND DIGITAL MARKETING

LOGO ON EVENT POWER POINT

LOGO ON EVENT WEBSITE

VERBAL SPONSOR RECOGNITION

Leading Star
$5,000

1 REGISTRATION TO SPRING FORUM

BANQUET 2 MINUTE SPEAKING OPPORTUNITY

½ PAGE ADD IN PROGRAM BOOK

LOGO ON PSW REGION WEBSITE

EXHIBITOR TABLE

LOGO ON STEP & REPEAT

RECOGNITION ON SOCIAL MEDIA

LOGO ON PRINTED AND DIGITAL MARKETING

LOGO ON EVENT POWER POINT

LOGO ON EVENT WEBSITE

VERBAL SPONSOR RECOGNITION

Directors Circle
$3,000

2 TICKETS TO FORUM BANQUET

½ PAGE ADD IN PROGRAM BOOK

LOGO ON PSW REGION WEBSITE

EXHIBITOR TABLE

LOGO ON STEP & REPEAT

RECOGNITION ON SOCIAL MEDIA

LOGO ON PRINTED AND DIGITAL MARKETING

LOGO ON EVENT POWER POINT

LOGO ON EVENT WEBSITE

VERBAL SPONSOR RECOGNITION

Silver Screen Supporter
$2,000

½ PAGE ADD IN PROGRAM BOOK

LOGO ON PSW REGION WEBSITE

LOGO ON STEP & REPEAT

RECOGNITION ON SOCIAL MEDIA

LOGO ON PRINTED AND DIGITAL MARKETING

LOGO ON EVENT POWER POINT

LOGO ON EVENT WEBSITE

VERBAL SPONSOR RECOGNITION

Spotlight Sponsor
$1,000

¼ PAGE ADD IN PROGRAM BOOK

LOGO ON STEP & REPEAT

RECOGNITION ON SOCIAL MEDIA

LOGO ON PRINTED AND DIGITAL MARKETING

LOGO ON EVENT POWER POINT

LOGO ON EVENT WEBSITE

VERBAL SPONSOR RECOGNITION

Premier Booth
$750

EXHIBITOR TABLE

1/4 PAGE ADD IN PROGRAM BOOK

LOGO ON EVENT POWER POINT

LOGO ON EVENT WEBSITE

VERBAL SPONSOR RECOGNITION

Marquee Mention
$500

⅛ PAGE ADD IN PROGRAM BOOK

LOGO ON EVENT POWER POINT

LOGO ON EVENT WEBSITE

VERBAL SPONSOR RECOGNITION

Credit Roll
$100

BUSINESS CARD ADD

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!