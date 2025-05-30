PTO Carnival Shop

School Shirts!
$15
Show your school spirit every day!
Bottle of Water
$1
Stay Hydrated!
Wildcats Bag (Bag Only)
$10
Studies have shown the Ponderosa Wildcat is often seen in its native habitat carrying this stylish bag.
Swag Bag (Wild Cats Bag filled with the good stuff)
$15
Whats in the BAG!!! includes Keychain, Sticker, Sunglasses, and 4 Bracelets (2 adult/2 kid)
