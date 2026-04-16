PTO Membership/ Membresía del PTO

About the memberships
The Family Membership includes up to two (2) adult members (parents/guardians) in a household. This membership supports the PTO’s programs, events, and school-wide initiatives, and gives adult members the ability to vote on PTO matters. This is a great way for families to show their support and stay involved in our school community.
La Membresía Familiar incluye hasta dos (2) miembros adultos (padres/tutores) por hogar. Esta membresía apoya los programas, eventos e iniciativas de toda la escuela del PTO, y otorga a los miembros adultos el derecho a votar en los asuntos del PTO. Es una excelente manera para que las familias demuestren su apoyo y se mantengan involucradas en nuestra comunidad escolar.
This membership is for students in grades 6–8 who want to have a voice in PTO decisions. Each middle school student member receives individual voting rights and can participate in student-focused initiatives and activities. This is an excellent opportunity for students to get involved and contribute to their school community.
Esta membresía es para estudiantes de los grados 6–8 que desean tener voz en las decisiones del PTO. Cada estudiante de middle school que sea miembro recibe derechos de voto individuales y puede participar en iniciativas y actividades enfocadas en los estudiantes. Es una excelente oportunidad para que los estudiantes se involucren y contribuyan a su comunidad escolar.
Teacher PTO Membership is $5 per school year. By becoming a member, teachers directly support school events, classroom initiatives, and student enrichment programs. Membership also provides voting rights on PTO matters. Your participation strengthens the partnership between teachers and families and helps build a positive, connected school community.
La membresía del PTO para maestros es de $5 por año escolar. Al convertirse en miembro, los maestros apoyan directamente los eventos escolares, las iniciativas del salón de clases y los programas de enriquecimiento estudiantil. La membresía también otorga derecho a votar en los asuntos del PTO. Su participación fortalece la colaboración entre maestros y familias y ayuda a construir una comunidad escolar positiva y conectada.
