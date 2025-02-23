Heritage Academy Gateway High School Parent Teacher Organization
PTO Movie Night - Pizza and Sponsorships
Pepperoni Pizza
$20
One full-size pepperoni Costco pizza (18-in, 12 slices)
One full-size pepperoni Costco pizza (18-in, 12 slices)
seeMoreDetailsMobile
add
Cheese Pizza
$20
One full-size cheese Costco pizza (18-in, 12 slices)
One full-size cheese Costco pizza (18-in, 12 slices)
seeMoreDetailsMobile
add
“As You Wish” Sponsorship
$50
add
“True Love” Sponsorship
$100
add
“Mawwiage” Sponsorship
$250
add
“Inconceivable” Sponsorship
$500
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout